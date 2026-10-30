https://1prime.ru/20261030/infljatsija-874805071.html

Годовая инфляция во Франции достигла рекордных с конца 2023 года 3,4%

Годовая инфляция во Франции достигла рекордных с конца 2023 года 3,4% - 30.10.2026, ПРАЙМ

Годовая инфляция во Франции достигла рекордных с конца 2023 года 3,4%

Годовая инфляция во Франции, согласно предварительной оценке, в октябре ускорилась до 3,4% с 3,1% в сентябре, сообщает Национальный институт статистики и... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T11:32+0300

2026-10-30T11:32+0300

2026-10-30T11:32+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция во Франции, согласно предварительной оценке, в октябре ускорилась до 3,4% с 3,1% в сентябре, сообщает Национальный институт статистики и экономических исследований страны (Insee). Значение стало самым высоким значением с декабря 2023 года, когда инфляция составляла 3,7%. В месячном выражении потребительские цены в октябре выросли на 0,4% к сентябрю после снижения на 0,3% в сентябре к августу. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали годовую инфляцию в 3,2%, месячную - в 0,2%. Рост цен на энергоносители ускорился до 24,1% в годовом выражении с 21,3% в сентябре. Годовой рост цен на услуги ускорился до 2,7% с 2,4%, цены на продукты питания увеличились на 1,2% после роста на 1,4%, указывается также в релизе. Потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен) выросли в годовом выражении на 3,8%, в месячном - на 0,4%, аналитики ожидали роста на 3,6% и 0,3% соответственно.

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мировая экономика, франция, ес