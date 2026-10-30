https://1prime.ru/20261030/inter-rao-874801256.html
Выработка электроэнергии "Интер РАО" в России за девять месяцев упала на 6%
Выработка электроэнергии "Интер РАО" в России за девять месяцев упала на 6% - 30.10.2026, ПРАЙМ
Выработка электроэнергии "Интер РАО" в России за девять месяцев упала на 6%
Выработка электроэнергии "Интер РАО" в России в январе-сентябре 2026 года снизилась на 6% в годовом выражении, до 88,344 миллиарда кВт.ч, следует из сообщения... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T10:39+0300
2026-10-30T10:39+0300
2026-10-30T10:39+0300
интер рао
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии "Интер РАО" в России в январе-сентябре 2026 года снизилась на 6% в годовом выражении, до 88,344 миллиарда кВт.ч, следует из сообщения компании. Отпуск тепловой энергии с коллекторов увеличился на 2,7% в годовом выражении, до 27,093 миллиона Гкал. Объем реализации электроэнергии на розничном рынке снизился на 2,2%, до 161,694 миллиарда кВт.ч.
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интер рао
Выработка электроэнергии "Интер РАО" в России за девять месяцев упала на 6%
Выработка электроэнергии "Интер РАО" в России за девять месяцев снизилась на 6%
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии "Интер РАО" в России в январе-сентябре 2026 года снизилась на 6% в годовом выражении, до 88,344 миллиарда кВт.ч, следует из сообщения компании.
Отпуск тепловой энергии с коллекторов увеличился на 2,7% в годовом выражении, до 27,093 миллиона Гкал. Объем реализации электроэнергии на розничном рынке снизился на 2,2%, до 161,694 миллиарда кВт.ч.