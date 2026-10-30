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В Персидском заливе у берегов Ирана загорелось судно
В Персидском заливе у берегов Ирана загорелось судно - 30.10.2026, ПРАЙМ
В Персидском заливе у берегов Ирана загорелось судно
Судно было обстреляно и загорелось около острова Лаван (Шейх-Шоэйб) у берегов Ирана в Персидском заливе, утверждает управление морских торговых операций... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T22:53+0300
2026-10-30T22:53+0300
2026-10-30T22:53+0300
мировая экономика
иран
персидский залив
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ЛОНДОН, 30 окт - ПРАЙМ. Судно было обстреляно и загорелось около острова Лаван (Шейх-Шоэйб) у берегов Ирана в Персидском заливе, утверждает управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 40 морских милях (74 километрах) к югу от острова Лаван, Иран. В левый борт судна попал неизвестный снаряд, что вызвало пожар на борту", - говорится в заявлении.
Как сообщается, никто не пострадал, экипаж находится в безопасности.
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мировая экономика, иран, персидский залив
Мировая экономика, ИРАН, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ
В Персидском заливе у берегов Ирана загорелось судно
UKMTO: судно обстреляно и загорелось около острова Лаван у берегов Ирана
ЛОНДОН, 30 окт - ПРАЙМ. Судно было обстреляно и загорелось около острова Лаван (Шейх-Шоэйб) у берегов Ирана в Персидском заливе, утверждает управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 40 морских милях (74 километрах) к югу от острова Лаван, Иран. В левый борт судна попал неизвестный снаряд, что вызвало пожар на борту", - говорится в заявлении.
Как сообщается, никто не пострадал, экипаж находится в безопасности.