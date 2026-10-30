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В Персидском заливе у берегов Ирана загорелось судно

В Персидском заливе у берегов Ирана загорелось судно - 30.10.2026, ПРАЙМ

В Персидском заливе у берегов Ирана загорелось судно

Судно было обстреляно и загорелось около острова Лаван (Шейх-Шоэйб) у берегов Ирана в Персидском заливе, утверждает управление морских торговых операций... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T22:53+0300

2026-10-30T22:53+0300

2026-10-30T22:53+0300

мировая экономика

иран

персидский залив

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ЛОНДОН, 30 окт - ПРАЙМ. Судно было обстреляно и загорелось около острова Лаван (Шейх-Шоэйб) у берегов Ирана в Персидском заливе, утверждает управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). "UKMTO получило сообщение об инциденте в 40 морских милях (74 километрах) к югу от острова Лаван, Иран. В левый борт судна попал неизвестный снаряд, что вызвало пожар на борту", - говорится в заявлении. Как сообщается, никто не пострадал, экипаж находится в безопасности.

иран

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мировая экономика, иран, персидский залив