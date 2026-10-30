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В Испании могут остановить движение поездов между Барселоной и Мадридом - 30.10.2026, ПРАЙМ
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В Испании могут остановить движение поездов между Барселоной и Мадридом
В Испании могут остановить движение поездов между Барселоной и Мадридом - 30.10.2026, ПРАЙМ
В Испании могут остановить движение поездов между Барселоной и Мадридом
Министерство транспорта Испании рассматривает полную остановку движения скоростных поездов между Барселоной и Мадридом на срок от года до двух, сообщил глава... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T16:00+0300
2026-10-30T16:00+0300
бизнес
испания
мадрид
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МАДРИД, 30 окт - ПРАЙМ. Министерство транспорта Испании рассматривает полную остановку движения скоростных поездов между Барселоной и Мадридом на срок от года до двух, сообщил глава ведомства Оскар Пуэнте. Два пассажирских поезда столкнулись в испанской провинции Толедо 28 октября после сбоя в работе компьютеров, из-за которого отключилась система безопасности. По данным властей, погибли 69 человек. Журналист спросил у министра, рекомендовал бы он остановить движение на линии Мадрид - Барселона, чтобы провести ее ремонт. "Мы рассматриваем такую возможность… Речь, очевидно, о том, что работы, которые при нынешнем подходе могут занять пять лет, можно было бы сократить до 24 или до 12 месяцев", - сказал министр журналистам, пресс-конференцию транслирует телеканал RTVE. Глава ведомства объяснил, что ранее в Испании приоритет отдавали сохранению сообщения, а не скорости проведения ремонта. Он признал, что если власти полностью остановят движение скоростных поездов, это вызовет большое недовольство у жителей страны.
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бизнес, испания, мадрид
Бизнес, ИСПАНИЯ, Мадрид
16:00 30.10.2026
 
В Испании могут остановить движение поездов между Барселоной и Мадридом

Минтранс Испании рассматривает остановку скоростных поездов между Барселоной и Мадридом

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МАДРИД, 30 окт - ПРАЙМ. Министерство транспорта Испании рассматривает полную остановку движения скоростных поездов между Барселоной и Мадридом на срок от года до двух, сообщил глава ведомства Оскар Пуэнте.
Два пассажирских поезда столкнулись в испанской провинции Толедо 28 октября после сбоя в работе компьютеров, из-за которого отключилась система безопасности. По данным властей, погибли 69 человек.
Журналист спросил у министра, рекомендовал бы он остановить движение на линии Мадрид - Барселона, чтобы провести ее ремонт.
"Мы рассматриваем такую возможность… Речь, очевидно, о том, что работы, которые при нынешнем подходе могут занять пять лет, можно было бы сократить до 24 или до 12 месяцев", - сказал министр журналистам, пресс-конференцию транслирует телеканал RTVE.
Глава ведомства объяснил, что ранее в Испании приоритет отдавали сохранению сообщения, а не скорости проведения ремонта. Он признал, что если власти полностью остановят движение скоростных поездов, это вызовет большое недовольство у жителей страны.
 
БизнесИСПАНИЯМадрид
 
 
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