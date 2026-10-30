https://1prime.ru/20261030/ispanija-874823858.html

В Испании могут остановить движение поездов между Барселоной и Мадридом

В Испании могут остановить движение поездов между Барселоной и Мадридом - 30.10.2026, ПРАЙМ

В Испании могут остановить движение поездов между Барселоной и Мадридом

Министерство транспорта Испании рассматривает полную остановку движения скоростных поездов между Барселоной и Мадридом на срок от года до двух, сообщил глава... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T16:00+0300

2026-10-30T16:00+0300

2026-10-30T16:00+0300

бизнес

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мадрид

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МАДРИД, 30 окт - ПРАЙМ. Министерство транспорта Испании рассматривает полную остановку движения скоростных поездов между Барселоной и Мадридом на срок от года до двух, сообщил глава ведомства Оскар Пуэнте. Два пассажирских поезда столкнулись в испанской провинции Толедо 28 октября после сбоя в работе компьютеров, из-за которого отключилась система безопасности. По данным властей, погибли 69 человек. Журналист спросил у министра, рекомендовал бы он остановить движение на линии Мадрид - Барселона, чтобы провести ее ремонт. "Мы рассматриваем такую возможность… Речь, очевидно, о том, что работы, которые при нынешнем подходе могут занять пять лет, можно было бы сократить до 24 или до 12 месяцев", - сказал министр журналистам, пресс-конференцию транслирует телеканал RTVE. Глава ведомства объяснил, что ранее в Испании приоритет отдавали сохранению сообщения, а не скорости проведения ремонта. Он признал, что если власти полностью остановят движение скоростных поездов, это вызовет большое недовольство у жителей страны.

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бизнес, испания, мадрид