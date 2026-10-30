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Выживший в катастрофе в Испании назвал спасение выигрышем в лотерее - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Выживший в катастрофе в Испании назвал спасение выигрышем в лотерее
Выживший в катастрофе в Испании назвал спасение выигрышем в лотерее - 30.10.2026, ПРАЙМ
Выживший в катастрофе в Испании назвал спасение выигрышем в лотерее
Выживший в железнодорожной катастрофе в Испании житель Севильи Себастьян Эрреро заявил, что на месте погибших мог оказаться любой пассажир, и назвал свое... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T16:09+0300
2026-10-30T16:09+0300
бизнес
испания
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Выживший в железнодорожной катастрофе в Испании житель Севильи Себастьян Эрреро заявил, что на месте погибших мог оказаться любой пассажир, и назвал свое спасение выигрышем в лотерее. Два пассажирских поезда столкнулись в испанской провинции Толедо 28 октября после сбоя в работе компьютеров, из-за которого отключилась система безопасности. По данным властей, погибли 69 человек. "Это была чистая лотерея, мне просто повезло... Ты мог бы оказаться как в этом вагоне, так и в другом", - заявил Эрреро телеканалу Antena 3. По словам Эрреро, удар был "ужасным": вагоны были полностью сожжены изнутри, некоторые из них перевернулись. Сам испанец упал лицом вниз на переднее сиденье, пережив "настоящий ужас". По словам испанца, спасатели вытаскивали пассажиров из вагонов "в очень плохом состоянии", некоторые были уже мертвы. Эрреро также подчеркнул, что не знает, на ком должна лежать ответственность за катастрофу.
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бизнес, испания
Бизнес, ИСПАНИЯ
16:09 30.10.2026
 
Выживший в катастрофе в Испании назвал спасение выигрышем в лотерее

Выживший в катастрофе в Испании житель Севильи назвал свое спасение выигрышем в лотерее

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Выживший в железнодорожной катастрофе в Испании житель Севильи Себастьян Эрреро заявил, что на месте погибших мог оказаться любой пассажир, и назвал свое спасение выигрышем в лотерее.
Два пассажирских поезда столкнулись в испанской провинции Толедо 28 октября после сбоя в работе компьютеров, из-за которого отключилась система безопасности. По данным властей, погибли 69 человек.
"Это была чистая лотерея, мне просто повезло... Ты мог бы оказаться как в этом вагоне, так и в другом", - заявил Эрреро телеканалу Antena 3.
По словам Эрреро, удар был "ужасным": вагоны были полностью сожжены изнутри, некоторые из них перевернулись. Сам испанец упал лицом вниз на переднее сиденье, пережив "настоящий ужас".
По словам испанца, спасатели вытаскивали пассажиров из вагонов "в очень плохом состоянии", некоторые были уже мертвы. Эрреро также подчеркнул, что не знает, на ком должна лежать ответственность за катастрофу.
 
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