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В ЕС готовы принять Канаду, но мешает 10-летний спор о сыре, пишут СМИ

В ЕС готовы принять Канаду, но мешает 10-летний спор о сыре, пишут СМИ - 30.10.2026, ПРАЙМ

В ЕС готовы принять Канаду, но мешает 10-летний спор о сыре, пишут СМИ

Евросоюз обсуждает предоставление Канаде статуса первого ассоциированного члена, хотя уже десять лет не может ратифицировать торговое соглашение с Оттавой из-за | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T12:44+0300

2026-10-30T12:44+0300

2026-10-30T12:44+0300

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БРЮССЕЛЬ, 30 окт - ПРАЙМ. Евросоюз обсуждает предоставление Канаде статуса первого ассоциированного члена, хотя уже десять лет не может ратифицировать торговое соглашение с Оттавой из-за споров о защите традиционных сыров, сообщает Rapporteur. В четверг в ходе саммита ЕС-Канада в Монреале глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, несмотря на протест европейских столиц, вновь предложила Оттаве статус ассоциированного члена. "ЕС и Канада завершили переговоры по торговому соглашению более десяти лет назад, но девять стран до сих пор его не ратифицировали, и сыр помог удержать соглашение на паузе", - пишет Rapporteur. Речь идет о Всеобъемлющем экономическом и торговом соглашении ЕС и Канады (CETA). Большая часть его положений применяется временно с 2017 года, однако для полного вступления документа в силу его должны одобрить все страны ЕС, а в некоторых случаях также региональные парламенты. Главным препятствием стали претензии европейских фермеров и политиков к защите традиционных продуктов. На Кипре сопротивление соглашению связывали с тем, что сыр халлуми не был включен в перечень защищенных географических названий. В Греции возражали против разрешения канадским производителям использовать обозначение "фета-стайл", а в Италии критиковали возможность конкуренции с защищенным сыром пармиджано-реджано со стороны продукции с названием "пармезан". При этом временное действие CETA сопровождалось ростом европейского экспорта в Канаду. В 2017-2023 годах поставки молочной продукции выросли на 62% по сравнению со средним показателем за 2012-2016 годы, а мясной продукции - на 188%, говорится в оценке Еврокомиссии. В июне 2026 года соглашение одобрил парламент бельгийской Валлонии, ранее выступавшей против него. Однако во Франции ратификация остается сложной: в марте 2024 года Сенат отклонил договор, сославшись на кризис в сельском хозяйстве. В своей речи фон дер Ляйен назвала предлагаемую модель "ассоциацией без вступления". Она предусматривает более тесное сотрудничество ЕС и Канады в сфере торговли, энергетики, искусственного интеллекта, безопасности, образования и научных программ, но не означает полноценного членства в Евросоюзе.

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мировая экономика, канада, ес, сыр, ек