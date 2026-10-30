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Юрист объяснила, что делать при получении денег на карту от незнакомцев

Юрист объяснила, что делать при получении денег на карту от незнакомцев - 30.10.2026, ПРАЙМ

Юрист объяснила, что делать при получении денег на карту от незнакомцев

Нельзя тратить деньги, полученные на карту от неизвестного лица, так как это может быть попыткой использовать человека в качестве посредника для вывода... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T10:05+0300

2026-10-30T10:05+0300

2026-10-30T10:05+0300

финансы

общество

ранхигс

банковская карта

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Нельзя тратить деньги, полученные на карту от неизвестного лица, так как это может быть попыткой использовать человека в качестве посредника для вывода похищенных средств, рассказала юрист, кандидат юридических наук, доцент Московского областного филиала РАНХиГС Екатерина Кудряшова. "Перевод денег на карту от неизвестного лица может быть не только ошибкой, но и попыткой использовать человека в качестве посредника для вывода похищенных средств... особенно настороженно следует относиться к ситуациям, когда вскоре после перевода звонит незнакомец, слезно рассказывает об ошибке и просит срочно вернуть деньги, но на другую карту и другому человеку", - пишет "Лента.ру" со ссылкой на Кудряшову. Если такая ситуация произошла, то, прежде всего, необходимо проверить, действительно ли деньги поступили на счет, отметила юрист. Она пояснила, что иногда мошенники рассылают поддельные банковские уведомления, рассчитывая, что человек поверит сообщению и перечислит собственные средства. В случае если поступление подтверждается, следует немедленно обратиться в банк, сообщить о неизвестном переводе и оформить обращение с просьбой организовать возврат отправителю, а также обязательно сохранить подтверждение обращения, советует Кудряшова. Кроме того, самостоятельно отправлять деньги обратно нельзя, потому что неизвестный перевод может быть частью мошеннической схемы, предупредила юрист. Например, так преступники используют чужие счета для перемещения похищенных средств, а после просят получателя перечислить деньги по новым реквизитам. "С юридической точки зрения неожиданный перевод не делает вас собственником чужих денег. Статья 1102 ГК РФ (Обязанность возвратить неосновательное обогащение) предусматривает обязанность возвратить неосновательное обогащение, если для получения средств отсутствовало законное основание и не применяются установленные законом исключения. Поэтому потратить неизвестный перевод на собственные нужды, а затем объявить его подарком судьбы не получится", - добавила она. Однако Кудряшова отметила, если отправитель действительно ошибся, то закон предусматривает способы возврата. Но в таком случае действовать нужно через официальные банковские процедуры, а не по инструкциям неизвестного человека из мессенджера. Еще одним важным моментом является, по ее мнению, когда людей, попавших в подобную ситуацию, начинают торопить, угрожать полицией, требовать коды из смс или предлагать вознаграждение за перевод денег на другой счет. В таком случае разговор следует прекратить. Однако переписку лучше всего сохранить, а при признаках мошенничества обратиться в полицию. "Чужие деньги на вашей карте еще не означают, что вы стали богаче. Зато необдуманная попытка ими распорядиться вполне может сделать вас участником судебного разбирательства. Лучшее решение в такой ситуации - не играть в банковского посредника. Для возврата ошибочных переводов существуют банки, а для выяснения обстоятельств подозрительных операций - правоохранительные органы", - подытожила Кудряшова.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, общество , ранхигс, банковская карта