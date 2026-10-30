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В Казахстане намолотили 24,3 миллиона тонн зерна

В Казахстане намолотили 24,3 миллиона тонн зерна - 30.10.2026, ПРАЙМ

В Казахстане намолотили 24,3 миллиона тонн зерна

Аграрии Казахстана по итогам уборочной кампании намолотили 24,3 миллиона тонн зерна, что на 10% меньше показателя предыдущего года, сообщает пресс-служба... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T08:32+0300

2026-10-30T08:32+0300

2026-10-30T09:24+0300

сельское хозяйство

мировая экономика

казахстан

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АЛМА-АТА, 30 окт - ПРАЙМ. Аграрии Казахстана по итогам уборочной кампании намолотили 24,3 миллиона тонн зерна, что на 10% меньше показателя предыдущего года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики. "По итогам уборочной кампании 2026 года в Казахстане собрано 24,3 миллиона тонн зерна. Это один из наиболее высоких показателей за последние 15 лет. Более высокий валовой сбор за указанный период был зафиксирован лишь в двух предыдущих рекордных годах", - говорится в сообщении сельскохозяйственного ведомства. Годом ранее минсельхоз сообщал, что в Казахстане собрали 27,1 миллиона тонн зерна, а в 2024 году - 26,5 миллиона тонн. Таким образом, нынешний показатель оказался примерно на 10% ниже прошлогоднего. Кроме того, в ведомстве сообщили, что за два последних маркетинговых года экспорт зерна и муки из Казахстана составил 15,5 миллиона и 16 миллионов тонн в зерновом эквиваленте соответственно. Отмечается, что это максимальные показатели за весь период наблюдений. По данным оператора железных дорог связи, с сентября по 19 октября текущего года на экспорт было отправлено 1,657 миллиона тонн зерна, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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сельское хозяйство, мировая экономика, казахстан