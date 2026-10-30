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Казахстан начинает развивать овцеводство на базе австралийских пород
Казахстан начинает развивать овцеводство на базе австралийских пород - 30.10.2026, ПРАЙМ
Казахстан начинает развивать овцеводство на базе австралийских пород
Казахстан начинает развивать овцеводство на базе австралийских пород, в пятницу в аэропорт Астаны доставлена крупная партия племенных овец, сообщает... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T14:07+0300
2026-10-30T14:07+0300
2026-10-30T14:07+0300
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АСТАНА, 30 окт - ПРАЙМ. Казахстан начинает развивать овцеводство на базе австралийских пород, в пятницу в аэропорт Астаны доставлена крупная партия племенных овец, сообщает министерство сельского хозяйства республики.
"Казахстан формирует новую племенную базу мясного овцеводства с привлечением австралийской генетики... 30 октября из Австралии воздушным транспортом прибыли крупные партии племенных овец пород "Дорпер" и "Австралийская белая", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, 1,1 тысяча овец породы "Дорпер" доставят компании "Ерейментау-Астык-2014", которая находится в Акмолинской области в 150 километрах от Астаны. Сообщается, что поставка стала первым этапом приобретения хозяйством 4 тысяч голов овец в рамках программы льготного кредитования "Береке".
В минсельхозе добавили, что еще 665 племенных животных прибыли для компании Eco Lamb в Северо-Казахстанской области, в составе партии - 497 голов породы "Австралийская белая" и 168 овцематок "Дорпер".
В министерстве сообщили, что работа ведется в рамках Комплексного плана развития животноводства на 2026–2030 годы, предусматривающего повышение продуктивности сельскохозяйственных животных и укрепление племенной базы с возможностью дальнейшего распространения среди других хозяйств.
В аграрном ведомстве Казахстана 22 октября отметили, что поголовье крупного рогатого скота в стране составляет 9,3 миллиона голов, мелкого рогатого скота - 24,3 миллиона голов.
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бизнес, мировая экономика, казахстан, астана, австралия
Бизнес, Мировая экономика, КАЗАХСТАН, Астана, АВСТРАЛИЯ
Казахстан начинает развивать овцеводство на базе австралийских пород
Казахстан начинает развивать овцеводство на базе австралийских пород
АСТАНА, 30 окт - ПРАЙМ. Казахстан начинает развивать овцеводство на базе австралийских пород, в пятницу в аэропорт Астаны доставлена крупная партия племенных овец, сообщает министерство сельского хозяйства республики.
"Казахстан формирует новую племенную базу мясного овцеводства с привлечением австралийской генетики... 30 октября из Австралии воздушным транспортом прибыли крупные партии племенных овец пород "Дорпер" и "Австралийская белая", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, 1,1 тысяча овец породы "Дорпер" доставят компании "Ерейментау-Астык-2014", которая находится в Акмолинской области в 150 километрах от Астаны. Сообщается, что поставка стала первым этапом приобретения хозяйством 4 тысяч голов овец в рамках программы льготного кредитования "Береке".
В минсельхозе добавили, что еще 665 племенных животных прибыли для компании Eco Lamb в Северо-Казахстанской области, в составе партии - 497 голов породы "Австралийская белая" и 168 овцематок "Дорпер".
В министерстве сообщили, что работа ведется в рамках Комплексного плана развития животноводства на 2026–2030 годы, предусматривающего повышение продуктивности сельскохозяйственных животных и укрепление племенной базы с возможностью дальнейшего распространения среди других хозяйств.
В аграрном ведомстве Казахстана 22 октября отметили, что поголовье крупного рогатого скота в стране составляет 9,3 миллиона голов, мелкого рогатого скота - 24,3 миллиона голов.