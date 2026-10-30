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Nordwind начнет летать из Казани в Фергану - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Nordwind начнет летать из Казани в Фергану
Nordwind начнет летать из Казани в Фергану - 30.10.2026, ПРАЙМ
Nordwind начнет летать из Казани в Фергану
Авиакомпания Nordwind Airlines с 25 ноября начнет выполнять еженедельные рейсы из Казани в Фергану, сообщает пресс-служба АО Uzbekistan Airports. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T11:28+0300
2026-10-30T11:32+0300
бизнес
туризм
казань
узбекистан
ташкент
airbus a321
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ТАШКЕНТ, 30 окт – ПРАЙМ. Авиакомпания Nordwind Airlines с 25 ноября начнет выполнять еженедельные рейсы из Казани в Фергану, сообщает пресс-служба АО Uzbekistan Airports. "С 25 ноября 2026 года авиакомпания Nordwind Airlines начнет выполнять прямые регулярные рейсы по маршруту Казань — Фергана. Полеты запланированы с частотой один раз в неделю по средам на самолетах типа Airbus A321. Время в пути составит около 3 часов 30 минут", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Uzbekistan Airports. По данным пресс-службы, Фергана станет четвертым городом Узбекистана в маршрутной сети Nordwind Airlines из Казани. С летнего сезона перевозчик уже выполняет полеты оттуда в столицу - Ташкент, а также в Самарканд и Наманган. "Новый маршрут позволит жителям Ферганской области и Татарстана путешествовать без пересадок, упростит поездки к родным и близким, а также деловые и туристические путешествия", - добавили в Uzbekistan Airports.
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бизнес, туризм, казань, узбекистан, ташкент, airbus a321
Бизнес, Туризм, КАЗАНЬ, УЗБЕКИСТАН, Ташкент, Airbus A321
11:28 30.10.2026 (обновлено: 11:32 30.10.2026)
 
Nordwind начнет летать из Казани в Фергану

Nordwind Airlines с 25 ноября начнет выполнять еженедельные рейсы из Казани в Фергану

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ТАШКЕНТ, 30 окт – ПРАЙМ. Авиакомпания Nordwind Airlines с 25 ноября начнет выполнять еженедельные рейсы из Казани в Фергану, сообщает пресс-служба АО Uzbekistan Airports.
"С 25 ноября 2026 года авиакомпания Nordwind Airlines начнет выполнять прямые регулярные рейсы по маршруту Казань — Фергана. Полеты запланированы с частотой один раз в неделю по средам на самолетах типа Airbus A321. Время в пути составит около 3 часов 30 минут", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Uzbekistan Airports.
По данным пресс-службы, Фергана станет четвертым городом Узбекистана в маршрутной сети Nordwind Airlines из Казани. С летнего сезона перевозчик уже выполняет полеты оттуда в столицу - Ташкент, а также в Самарканд и Наманган.
"Новый маршрут позволит жителям Ферганской области и Татарстана путешествовать без пересадок, упростит поездки к родным и близким, а также деловые и туристические путешествия", - добавили в Uzbekistan Airports.
 
БизнесТуризмКАЗАНЬУЗБЕКИСТАНТашкентAirbus A321
 
 
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