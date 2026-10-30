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Чистая прибыль "Казаньоргсинтеза" за девять месяцев снизилась в 2,2 раза - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль "Казаньоргсинтеза" за девять месяцев снизилась в 2,2 раза
Чистая прибыль "Казаньоргсинтеза" за девять месяцев снизилась в 2,2 раза - 30.10.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Казаньоргсинтеза" за девять месяцев снизилась в 2,2 раза
Чистая прибыль "Казаньоргсинтеза", входящего в "Сибур", по РСБУ за январь-сентябрь снизилась в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T17:59+0300
2026-10-30T17:59+0300
финансы
россия
сибур
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Казаньоргсинтеза", входящего в "Сибур", по РСБУ за январь-сентябрь снизилась в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,717 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Выручка компании по итогам девяти месяцев уменьшилась на 0,4%, до 78,305 миллиарда рублей. Себестоимость продаж увеличилась на 6,2%, до 63,268 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 сентября текущего года сократились до 41,82 миллиарда рублей с 43,21 миллиарда на конец 2025 года. Краткосрочные обязательства выросли до 24,68 миллиарда рублей с 18,865 миллиарда. "Казаньоргсинтез" - ключевое предприятие химической промышленности России. Производит более 170 наименований продукции: этилен, полиэтилен высокой и низкой плотности, полиэтиленовые трубы, фенол, ацетон, этиленгликоль, этаноламины и другие продукты органического синтеза.
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финансы, россия, сибур
Финансы, РОССИЯ, Сибур
17:59 30.10.2026
 
Чистая прибыль "Казаньоргсинтеза" за девять месяцев снизилась в 2,2 раза

Чистая прибыль "Казаньоргсинтеза" за девять месяцев сократилась в 2,2 раза

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Казаньоргсинтеза", входящего в "Сибур", по РСБУ за январь-сентябрь снизилась в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,717 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка компании по итогам девяти месяцев уменьшилась на 0,4%, до 78,305 миллиарда рублей. Себестоимость продаж увеличилась на 6,2%, до 63,268 миллиарда рублей.
Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 сентября текущего года сократились до 41,82 миллиарда рублей с 43,21 миллиарда на конец 2025 года. Краткосрочные обязательства выросли до 24,68 миллиарда рублей с 18,865 миллиарда.
"Казаньоргсинтез" - ключевое предприятие химической промышленности России. Производит более 170 наименований продукции: этилен, полиэтилен высокой и низкой плотности, полиэтиленовые трубы, фенол, ацетон, этиленгликоль, этаноламины и другие продукты органического синтеза.
 
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