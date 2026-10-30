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В некоторых районах Киева ввели аварийные отключения электроэнергии - 30.10.2026, ПРАЙМ
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В некоторых районах Киева ввели аварийные отключения электроэнергии
В некоторых районах Киева ввели аварийные отключения электроэнергии - 30.10.2026, ПРАЙМ
В некоторых районах Киева ввели аварийные отключения электроэнергии
Графики отключения электроэнергии отменены в правобережных районах Киева и трех районах Киевской области из-за аварии, введены экстренные отключения света,... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T11:01+0300
2026-10-30T11:07+0300
киев
киевская область
украина
рада
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Графики отключения электроэнергии отменены в правобережных районах Киева и трех районах Киевской области из-за аварии, введены экстренные отключения света, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК. "Правый берег Киева: авария на поврежденном оборудовании, графики временно не действуют", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. Спустя 20 минут после публикации оригинального сообщения, ДТЭК сообщил также об аварийных отключениях в трех районах Киевской области: Обуховском, Фастовском и Бучанском. Этой осенью в Киеве неоднократно прерывалась работа метрополитена и наземного электротранспорта из-за отключений электроснабжения в украинской столице. Также сообщалось об ограничении работы водопроводных и канализационных сетей Киева. Длительные отключения электроэнергии наблюдаются и в других регионах Украины. Местные власти и украинские СМИ неоднократно сообщали об отключениях электроэнергии в Одесской, Винницкой, Волынской, Харьковской и других областях страны. В начале сентября депутат Рады Соломия Бобровская призвала сограждан готовиться к сложной зиме, выезжать из Киева и закупать дрова, а советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов посоветовал согражданам купить генераторы, аккумуляторы и создать запасы бензина еще до зимы.
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киев, киевская область, украина, рада
Киев, Киевская область, УКРАИНА, Рада
11:01 30.10.2026 (обновлено: 11:07 30.10.2026)
 
В некоторых районах Киева ввели аварийные отключения электроэнергии

ДТЭК: в некоторых районах Киева ввели аварийные отключения электроэнергии

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Графики отключения электроэнергии отменены в правобережных районах Киева и трех районах Киевской области из-за аварии, введены экстренные отключения света, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.
"Правый берег Киева: авария на поврежденном оборудовании, графики временно не действуют", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Спустя 20 минут после публикации оригинального сообщения, ДТЭК сообщил также об аварийных отключениях в трех районах Киевской области: Обуховском, Фастовском и Бучанском.
Этой осенью в Киеве неоднократно прерывалась работа метрополитена и наземного электротранспорта из-за отключений электроснабжения в украинской столице. Также сообщалось об ограничении работы водопроводных и канализационных сетей Киева. Длительные отключения электроэнергии наблюдаются и в других регионах Украины. Местные власти и украинские СМИ неоднократно сообщали об отключениях электроэнергии в Одесской, Винницкой, Волынской, Харьковской и других областях страны.
В начале сентября депутат Рады Соломия Бобровская призвала сограждан готовиться к сложной зиме, выезжать из Киева и закупать дрова, а советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов посоветовал согражданам купить генераторы, аккумуляторы и создать запасы бензина еще до зимы.
 
КиевКиевская областьУКРАИНАРада
 
 
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