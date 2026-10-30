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Китай продлит срок пребывания в стране для держателей карты АТЭС

Китай продлит срок пребывания в стране для держателей карты АТЭС - 30.10.2026, ПРАЙМ

Китай продлит срок пребывания в стране для держателей карты АТЭС

Китай продлит максимальный срок пребывания в стране для держателей карты АТЭС с 60 до 90 дней с 1 ноября, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV). | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T11:35+0300

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2026-10-30T11:38+0300

мировая экономика

китай

азиатско-тихоокеанский регион

атэс

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Китай продлит максимальный срок пребывания в стране для держателей карты АТЭС с 60 до 90 дней с 1 ноября, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV). Карта АТЭС - международный документ, который заменяет визу и позволяет посещать 18 стран АТР. "Для упрощения деловых поездок бизнес-представителей в Азиатско-Тихоокеанском регионе Китай принял решение продлить максимальный срок пребывания в стране для владельцев карты АТЭС с 60 до 90 дней", - сообщает ТВ. Меры вступают в силу 1 ноября. Саммит АТЭС пройдет в китайском городе Шэньчжэнь 18-19 ноября.

китай

азиатско-тихоокеанский регион

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мировая экономика, китай, азиатско-тихоокеанский регион, атэс, атр