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Китай продлит срок пребывания в стране для держателей карты АТЭС - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Китай продлит срок пребывания в стране для держателей карты АТЭС
Китай продлит срок пребывания в стране для держателей карты АТЭС - 30.10.2026, ПРАЙМ
Китай продлит срок пребывания в стране для держателей карты АТЭС
Китай продлит максимальный срок пребывания в стране для держателей карты АТЭС с 60 до 90 дней с 1 ноября, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV). | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T11:35+0300
2026-10-30T11:38+0300
мировая экономика
китай
азиатско-тихоокеанский регион
атэс
атр
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Китай продлит максимальный срок пребывания в стране для держателей карты АТЭС с 60 до 90 дней с 1 ноября, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV). Карта АТЭС - международный документ, который заменяет визу и позволяет посещать 18 стран АТР. "Для упрощения деловых поездок бизнес-представителей в Азиатско-Тихоокеанском регионе Китай принял решение продлить максимальный срок пребывания в стране для владельцев карты АТЭС с 60 до 90 дней", - сообщает ТВ. Меры вступают в силу 1 ноября. Саммит АТЭС пройдет в китайском городе Шэньчжэнь 18-19 ноября.
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мировая экономика, китай, азиатско-тихоокеанский регион, атэс, атр
Мировая экономика, КИТАЙ, Азиатско-Тихоокеанский регион, АТЭС, АТР
11:35 30.10.2026 (обновлено: 11:38 30.10.2026)
 
Китай продлит срок пребывания в стране для держателей карты АТЭС

CCTV: Китай продлит срок пребывания в стране для держателей карты АТЭС до 90 дней

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Китай продлит максимальный срок пребывания в стране для держателей карты АТЭС с 60 до 90 дней с 1 ноября, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).
Карта АТЭС - международный документ, который заменяет визу и позволяет посещать 18 стран АТР.
"Для упрощения деловых поездок бизнес-представителей в Азиатско-Тихоокеанском регионе Китай принял решение продлить максимальный срок пребывания в стране для владельцев карты АТЭС с 60 до 90 дней", - сообщает ТВ.
Меры вступают в силу 1 ноября.
Саммит АТЭС пройдет в китайском городе Шэньчжэнь 18-19 ноября.
 
Мировая экономикаКИТАЙАзиатско-Тихоокеанский регионАТЭСАТР
 
 
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