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Китай второй раз за осень повышает топливный сбор на внутренних рейсах - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Китай второй раз за осень повышает топливный сбор на внутренних рейсах
Китай второй раз за осень повышает топливный сбор на внутренних рейсах - 30.10.2026, ПРАЙМ
Китай второй раз за осень повышает топливный сбор на внутренних рейсах
Китай второй раз за нынешнюю осень повышает топливный сбор на внутренних рейсах - с 5 ноября он вырастет до 80-140 юаней в зависимости от длины маршрута,... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T14:25+0300
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сша
китай
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Китай второй раз за нынешнюю осень повышает топливный сбор на внутренних рейсах - с 5 ноября он вырастет до 80-140 юаней в зависимости от длины маршрута, следует из сообщения Центрального телевидения Китая (CCTV). "Начиная с 5 ноября 2026 года, будут скорректированы стандарты топливного сбора на внутренние пассажирские рейсы. Топливный сбор на каждого взрослого пассажира на маршрутах длиной менее 800 километров составит 80 юаней (12 долларов США - ред.), на маршруты длиной более 800 километров - 140 юаней (21 доллар США - ред.)", - говорится в сообщении. В предыдущий раз топливный сбор в Поднебесной повышался с 10 октября - до 50 и 90 юаней с каждого взрослого (7,51 и 13,53 доллара США) на маршруты менее и более 800 километров соответственно против прежних 40 и 70 юаней. Таким образом, в ноябре сбор вырастет еще на 30 и 50 юаней (4,51 и 7,51 доллара США) в зависимости от длины маршрута.
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бизнес, сша, китай
Бизнес, США, КИТАЙ
14:25 30.10.2026
 
Китай второй раз за осень повышает топливный сбор на внутренних рейсах

CCTV: Китай второй раз за осень повышает топливный сбор на внутренних рейсах

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Китай второй раз за нынешнюю осень повышает топливный сбор на внутренних рейсах - с 5 ноября он вырастет до 80-140 юаней в зависимости от длины маршрута, следует из сообщения Центрального телевидения Китая (CCTV).
"Начиная с 5 ноября 2026 года, будут скорректированы стандарты топливного сбора на внутренние пассажирские рейсы. Топливный сбор на каждого взрослого пассажира на маршрутах длиной менее 800 километров составит 80 юаней (12 долларов США - ред.), на маршруты длиной более 800 километров - 140 юаней (21 доллар США - ред.)", - говорится в сообщении.
В предыдущий раз топливный сбор в Поднебесной повышался с 10 октября - до 50 и 90 юаней с каждого взрослого (7,51 и 13,53 доллара США) на маршруты менее и более 800 километров соответственно против прежних 40 и 70 юаней.
Таким образом, в ноябре сбор вырастет еще на 30 и 50 юаней (4,51 и 7,51 доллара США) в зависимости от длины маршрута.
 
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