https://1prime.ru/20261030/kitaj-874817438.html

Китай второй раз за осень повышает топливный сбор на внутренних рейсах

Китай второй раз за осень повышает топливный сбор на внутренних рейсах - 30.10.2026, ПРАЙМ

Китай второй раз за осень повышает топливный сбор на внутренних рейсах

Китай второй раз за нынешнюю осень повышает топливный сбор на внутренних рейсах - с 5 ноября он вырастет до 80-140 юаней в зависимости от длины маршрута,... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T14:25+0300

2026-10-30T14:25+0300

2026-10-30T14:25+0300

бизнес

сша

китай

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874817438.jpg?1793359559

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Китай второй раз за нынешнюю осень повышает топливный сбор на внутренних рейсах - с 5 ноября он вырастет до 80-140 юаней в зависимости от длины маршрута, следует из сообщения Центрального телевидения Китая (CCTV). "Начиная с 5 ноября 2026 года, будут скорректированы стандарты топливного сбора на внутренние пассажирские рейсы. Топливный сбор на каждого взрослого пассажира на маршрутах длиной менее 800 километров составит 80 юаней (12 долларов США - ред.), на маршруты длиной более 800 километров - 140 юаней (21 доллар США - ред.)", - говорится в сообщении. В предыдущий раз топливный сбор в Поднебесной повышался с 10 октября - до 50 и 90 юаней с каждого взрослого (7,51 и 13,53 доллара США) на маршруты менее и более 800 километров соответственно против прежних 40 и 70 юаней. Таким образом, в ноябре сбор вырастет еще на 30 и 50 юаней (4,51 и 7,51 доллара США) в зависимости от длины маршрута.

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, сша, китай