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Китай готов развивать сотрудничество с Германией, заявил Си Цзиньпин
Китай готов развивать сотрудничество с Германией, заявил Си Цзиньпин - 30.10.2026, ПРАЙМ
Китай готов развивать сотрудничество с Германией, заявил Си Цзиньпин
Китай готов развивать сотрудничество с Германией в таких сферах, как ИИ, цифровая экономика и торговля услугами, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T16:12+0300
2026-10-30T16:12+0300
2026-10-30T16:12+0300
мировая экономика
китай
германия
кнр
си цзиньпин
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ПЕКИН, 30 окт - ПРАЙМ. Китай готов развивать сотрудничество с Германией в таких сферах, как ИИ, цифровая экономика и торговля услугами, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
В пятницу Си Цзиньпин провел в Пекине переговоры с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
"Китай готов совместно с Германией развивать сотрудничество в таких сферах, как искусственный интеллект, "зеленая" низкоуглеродность, торговля услугами и цифровая экономика", - заявил Си Цзиньпин, его слова приводит агентство Синьхуа.
По словам китайского лидера, КНР готова совместно с Германией повышать конкурентноспособность.
Китай также приветствует активное участие компаний всех стран мира, включая немецкие, на рынке КНР, отметил Си Цзиньпин.
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мировая экономика, китай, германия, кнр, си цзиньпин
Мировая экономика, КИТАЙ, ГЕРМАНИЯ, КНР, Си Цзиньпин
Китай готов развивать сотрудничество с Германией, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин: Китай готов развивать сотрудничество с Германией в сфере ИИ
ПЕКИН, 30 окт - ПРАЙМ. Китай готов развивать сотрудничество с Германией в таких сферах, как ИИ, цифровая экономика и торговля услугами, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
В пятницу Си Цзиньпин провел в Пекине переговоры с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
"Китай готов совместно с Германией развивать сотрудничество в таких сферах, как искусственный интеллект, "зеленая" низкоуглеродность, торговля услугами и цифровая экономика", - заявил Си Цзиньпин, его слова приводит агентство Синьхуа.
По словам китайского лидера, КНР готова совместно с Германией повышать конкурентноспособность.
Китай также приветствует активное участие компаний всех стран мира, включая немецкие, на рынке КНР, отметил Си Цзиньпин.