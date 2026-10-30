https://1prime.ru/20261030/kitaj-874824323.html

Китай готов развивать сотрудничество с Германией, заявил Си Цзиньпин

Китай готов развивать сотрудничество с Германией, заявил Си Цзиньпин - 30.10.2026, ПРАЙМ

Китай готов развивать сотрудничество с Германией, заявил Си Цзиньпин

Китай готов развивать сотрудничество с Германией в таких сферах, как ИИ, цифровая экономика и торговля услугами, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T16:12+0300

2026-10-30T16:12+0300

2026-10-30T16:12+0300

мировая экономика

китай

германия

кнр

си цзиньпин

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874824323.jpg?1793365957

ПЕКИН, 30 окт - ПРАЙМ. Китай готов развивать сотрудничество с Германией в таких сферах, как ИИ, цифровая экономика и торговля услугами, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. В пятницу Си Цзиньпин провел в Пекине переговоры с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. "Китай готов совместно с Германией развивать сотрудничество в таких сферах, как искусственный интеллект, "зеленая" низкоуглеродность, торговля услугами и цифровая экономика", - заявил Си Цзиньпин, его слова приводит агентство Синьхуа. По словам китайского лидера, КНР готова совместно с Германией повышать конкурентноспособность. Китай также приветствует активное участие компаний всех стран мира, включая немецкие, на рынке КНР, отметил Си Цзиньпин.

китай

германия

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, германия, кнр, си цзиньпин