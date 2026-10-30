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Китай пригрозил ответными мерами на запреты США для китайских компаний

Китай пригрозил ответными мерами на запреты США для китайских компаний - 30.10.2026, ПРАЙМ

Китай пригрозил ответными мерами на запреты США для китайских компаний

Пекин примет необходимые меры защиты своих законных интересов в ответ на запрет США для китайских лабораторий тестировать американскую электронику, а также... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T12:55+0300

2026-10-30T12:55+0300

2026-10-30T12:55+0300

технологии

мировая экономика

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ПЕКИН, 30 окт - ПРАЙМ. Пекин примет необходимые меры защиты своих законных интересов в ответ на запрет США для китайских лабораторий тестировать американскую электронику, а также возможный запрет на доступ к телефонным номерам для китайских телекоммуникационных компаний, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Го Цзякуня на брифинге попросили прокомментировать заявление Федеральной комиссии по связи (FCC) США о том, что 19 ноября комиссия проведет голосование по предложению запретить китайским телекоммуникационным компаниям прямой доступ к американским телефонным номерам по соображениям национальной безопасности. Помимо этого FCC приняла решение запретить всем китайским лабораториям тестировать американскую электронику, включая смартфоны. "США обобщают концепцию национальной безопасности и злоупотребляют государственной властью, необоснованно подавляя китайские компании. Китай решительно выступает против и выражает резкое недовольство", - заявил Го Цзякунь. Он подчеркнул, что действия США серьезно препятствуют нормальным торгово-экономическим связям между китайскими и американскими компаниями, что не отвечает интересам ни одной из сторон, включая американские компании и потребителей. "Китай примет необходимые меры для решительной защиты своих законных прав и интересов",- подчеркнул дипломат.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, мировая экономика, сша, китай