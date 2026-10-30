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Россия и Китай в этом году установят новый рекорд по товарообороту - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Россия и Китай в этом году установят новый рекорд по товарообороту
Россия и Китай в этом году установят новый рекорд по товарообороту - 30.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Китай в этом году установят новый рекорд по товарообороту
Россия и Китай в этом году установят новый рекорд по товарообороту, он может достичь 270-280 миллиардов долларов, заявил РИА Новости в пятницу торговый... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T17:02+0300
2026-10-30T17:02+0300
россия
мировая экономика
китай
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ПЕКИН, 30 окт - ПРАЙМ, Анна Раткогло. Россия и Китай в этом году установят новый рекорд по товарообороту, он может достичь 270-280 миллиардов долларов, заявил РИА Новости в пятницу торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский. "Будет рекорд. Мы уже сейчас рассчитываем на 270-280 миллиардов долларов (по итогам 2026 года - ред.)", - заявил Дахновский. При этом, отметил он, важна также и структура товарооборота двух стран. "Наша задача - диверсифицировать, надо смотреть, какая продукция имеет перспективу, и самое главное - дальше идти в промышленную кооперацию, в технологическое сотрудничество, в торговлю услугами, потому что у нас она составляет в двусторонней торговле меньше 5%, а реально может достигать 20%", - указал он. Согласно данным главного таможенного управления Китая, товарооборот Китайской Народной Республики и Российской Федерации по итогам первых трех кварталов этого года вырос на 30,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 214,306 миллиарда долларов. Предыдущий рекорд две страны установили в 2024 году - нарастив товарооборот на 1,9% - до 244,8 миллиарда долларов. В 2025 году произошло снижение показателя на 6,9% - до 228,105 миллиарда долларов.
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россия, мировая экономика, китай
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ
17:02 30.10.2026
 
Россия и Китай в этом году установят новый рекорд по товарообороту

Торговый представитель Дахновский: товарооборот России и Китая может достичь $270-280 млрд

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ПЕКИН, 30 окт - ПРАЙМ, Анна Раткогло. Россия и Китай в этом году установят новый рекорд по товарообороту, он может достичь 270-280 миллиардов долларов, заявил РИА Новости в пятницу торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский.
"Будет рекорд. Мы уже сейчас рассчитываем на 270-280 миллиардов долларов (по итогам 2026 года - ред.)", - заявил Дахновский.
При этом, отметил он, важна также и структура товарооборота двух стран.
"Наша задача - диверсифицировать, надо смотреть, какая продукция имеет перспективу, и самое главное - дальше идти в промышленную кооперацию, в технологическое сотрудничество, в торговлю услугами, потому что у нас она составляет в двусторонней торговле меньше 5%, а реально может достигать 20%", - указал он.
Согласно данным главного таможенного управления Китая, товарооборот Китайской Народной Республики и Российской Федерации по итогам первых трех кварталов этого года вырос на 30,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 214,306 миллиарда долларов.
Предыдущий рекорд две страны установили в 2024 году - нарастив товарооборот на 1,9% - до 244,8 миллиарда долларов. В 2025 году произошло снижение показателя на 6,9% - до 228,105 миллиарда долларов.
 
РОССИЯМировая экономикаКИТАЙ
 
 
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