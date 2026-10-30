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Российские лизинговые компании ожидают роста рынка в конце года

Российские лизинговые компании ожидают роста рынка в конце года - 30.10.2026, ПРАЙМ

Российские лизинговые компании ожидают роста рынка в конце года

Российские лизинговые компании ожидают в конце года роста рынка за счет возобновления с 1 декабря программ льготного автолизинга и автокредитования, сообщили... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T08:47+0300

2026-10-30T08:47+0300

2026-10-30T09:23+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Российские лизинговые компании ожидают в конце года роста рынка за счет возобновления с 1 декабря программ льготного автолизинга и автокредитования, сообщили РИА Новости участники отрасли. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил в среду, что программы льготного автокредитования и автолизинга возобновятся с 1 декабря 2026 года, их финансирование будет обеспечено за счет бюджета на 2027 год. "Однозначно данное решение поддержит спрос на авторынке в последний месяц года. При этом объемы влияния будут зависеть от финальных лимитов на 2027 год. Пока они в два раза меньше выделенной в 2026 году субсидии. В целом можно предположить, что рынок декабря вырастет на 12-15% сверх ожиданий за счет программ господдержки Минпромторга. Причем влияние господдержки в сегменте автолизинга будет еще ощутимее", - полагает руководитель управления по работе с импортерами "Газпромбанк Автолизинг" Александр Корнев. По оценке гендиректора ГК "Интерлизинг" Артема Алешкина, программа льготного лизинга даст возможность дополнительно реализовать +7-8% к общем планам продаж. Он отметил, что в 2026 году в России на льготный лизинг изначально было заложено около 30 миллиардов рублей, что позволило реализовать 54 тысячи единиц техники. "Возобновление льготного лизинга с 1 декабря 2026 года позитивно скажется на рынке кредитования: программа расширит доступ бизнеса, прежде всего малого и среднего, к обновлению автопарка на льготных условиях. Это поддержит спрос на коммерческий транспорт и простимулирует лизинговые сделки и сгладит текущий спад в сегменте", - считает Алешкин. В "Европлане" также отмечают положительное влияние возобновления льготных программ на рынок. "Например, в "Европлане" в текущем году уже треть сделок прошла с использованием этой программы. Льготное субсидирование лизинга уже более 10 лет помогает малому и среднему бизнесу расширять и обновлять автопарки с выгодой", - пояснили в компании. По мнению коммерческого директора "Флит Лизинг" Руслана Моллаева, более выраженная динамика ожидается в начале 2027 года, так как само по себе сообщение о возможности работать с программой с 1 декабря в счет лимитов будущего года не приведет к резкому росту выдач до конца года - они будут соответствовать сезонной динамике прошлых лет. "При ограниченном объеме финансирования средства могут закончиться быстрее, поэтому покупатели, рассчитывающие на субсидию, будут стремиться заключить договоры в первую очередь. При этом объем спроса будет зависеть от лимитов и условий программы", - сообщил Моллаев. Корнев добавил, что на принятие решения о покупке транспортных средств в конце года будет влиять не только возобновление госпрограммы и изменение ее условий, но и финальный уровень ставки ЦБ, а также ситуация с ценами и складскими запасами на рынке в преддверии очередного повышения утильсбора.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, денис мантуров, минпромторг, интерлизинг