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Около 100 компаний из России примут участие в импортном ЭКСПО в Шанхае

Около 100 компаний из России примут участие в импортном ЭКСПО в Шанхае - 30.10.2026, ПРАЙМ

Около 100 компаний из России примут участие в импортном ЭКСПО в Шанхае

Около 100 компаний из России примут участие в Китайском международном импортном ЭКСПО (CIIE) в Шанхае, заявил РИА Новости в пятницу торговый представитель... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T17:31+0300

2026-10-30T17:31+0300

2026-10-30T17:31+0300

бизнес

россия

шанхай

китай

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ПЕКИН, 30 окт - ПРАЙМ, Анна Раткогло. Около 100 компаний из России примут участие в Китайском международном импортном ЭКСПО (CIIE) в Шанхае, заявил РИА Новости в пятницу торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский. "Я знаю, что на ЭКСПО в Шанхае будет около 100 наших компаний, из них 65 компаний представят на стендах Российского экспортного центра продукцию пищевой промышленности и АПК, БАДы, технологии, косметику и бытовую химию, сувениры и логистические услуги", - заявил Дахновский. Он отметил, что эта выставка очень важная, она нацелена именно на товары и услуги из-за рубежа. Девятое импортное ЭКСПО пройдет в Шанхае с 5 по 10 ноября, на общей площади в 440 тысяч квадратных метров свою продукцию представят 4,14 тысячи компаний из 162 стран и регионов мира.

шанхай

китай

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бизнес, россия, шанхай, китай