Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Около 100 компаний из России примут участие в импортном ЭКСПО в Шанхае - 30.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261030/kompanii-874828044.html
Около 100 компаний из России примут участие в импортном ЭКСПО в Шанхае
Около 100 компаний из России примут участие в импортном ЭКСПО в Шанхае - 30.10.2026, ПРАЙМ
Около 100 компаний из России примут участие в импортном ЭКСПО в Шанхае
Около 100 компаний из России примут участие в Китайском международном импортном ЭКСПО (CIIE) в Шанхае, заявил РИА Новости в пятницу торговый представитель... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T17:31+0300
2026-10-30T17:31+0300
бизнес
россия
шанхай
китай
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874828044.jpg?1793370710
ПЕКИН, 30 окт - ПРАЙМ, Анна Раткогло. Около 100 компаний из России примут участие в Китайском международном импортном ЭКСПО (CIIE) в Шанхае, заявил РИА Новости в пятницу торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский. "Я знаю, что на ЭКСПО в Шанхае будет около 100 наших компаний, из них 65 компаний представят на стендах Российского экспортного центра продукцию пищевой промышленности и АПК, БАДы, технологии, косметику и бытовую химию, сувениры и логистические услуги", - заявил Дахновский. Он отметил, что эта выставка очень важная, она нацелена именно на товары и услуги из-за рубежа. Девятое импортное ЭКСПО пройдет в Шанхае с 5 по 10 ноября, на общей площади в 440 тысяч квадратных метров свою продукцию представят 4,14 тысячи компаний из 162 стран и регионов мира.
шанхай
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, шанхай, китай
Бизнес, РОССИЯ, Шанхай, КИТАЙ
17:31 30.10.2026
 
Около 100 компаний из России примут участие в импортном ЭКСПО в Шанхае

Около 100 компаний из России примут участие в Китайском международном импортном ЭКСПО

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ПЕКИН, 30 окт - ПРАЙМ, Анна Раткогло. Около 100 компаний из России примут участие в Китайском международном импортном ЭКСПО (CIIE) в Шанхае, заявил РИА Новости в пятницу торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский.
"Я знаю, что на ЭКСПО в Шанхае будет около 100 наших компаний, из них 65 компаний представят на стендах Российского экспортного центра продукцию пищевой промышленности и АПК, БАДы, технологии, косметику и бытовую химию, сувениры и логистические услуги", - заявил Дахновский.
Он отметил, что эта выставка очень важная, она нацелена именно на товары и услуги из-за рубежа.
Девятое импортное ЭКСПО пройдет в Шанхае с 5 по 10 ноября, на общей площади в 440 тысяч квадратных метров свою продукцию представят 4,14 тысячи компаний из 162 стран и регионов мира.
 
БизнесРОССИЯШанхайКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала