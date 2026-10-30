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Около 100 компаний из России примут участие в импортном ЭКСПО в Шанхае
Около 100 компаний из России примут участие в импортном ЭКСПО в Шанхае - 30.10.2026, ПРАЙМ
Около 100 компаний из России примут участие в импортном ЭКСПО в Шанхае
Около 100 компаний из России примут участие в Китайском международном импортном ЭКСПО (CIIE) в Шанхае, заявил РИА Новости в пятницу торговый представитель... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T17:31+0300
2026-10-30T17:31+0300
2026-10-30T17:31+0300
бизнес
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китай
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ПЕКИН, 30 окт - ПРАЙМ, Анна Раткогло. Около 100 компаний из России примут участие в Китайском международном импортном ЭКСПО (CIIE) в Шанхае, заявил РИА Новости в пятницу торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский.
"Я знаю, что на ЭКСПО в Шанхае будет около 100 наших компаний, из них 65 компаний представят на стендах Российского экспортного центра продукцию пищевой промышленности и АПК, БАДы, технологии, косметику и бытовую химию, сувениры и логистические услуги", - заявил Дахновский.
Он отметил, что эта выставка очень важная, она нацелена именно на товары и услуги из-за рубежа.
Девятое импортное ЭКСПО пройдет в Шанхае с 5 по 10 ноября, на общей площади в 440 тысяч квадратных метров свою продукцию представят 4,14 тысячи компаний из 162 стран и регионов мира.
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Около 100 компаний из России примут участие в импортном ЭКСПО в Шанхае
Около 100 компаний из России примут участие в Китайском международном импортном ЭКСПО
ПЕКИН, 30 окт - ПРАЙМ, Анна Раткогло. Около 100 компаний из России примут участие в Китайском международном импортном ЭКСПО (CIIE) в Шанхае, заявил РИА Новости в пятницу торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский.
"Я знаю, что на ЭКСПО в Шанхае будет около 100 наших компаний, из них 65 компаний представят на стендах Российского экспортного центра продукцию пищевой промышленности и АПК, БАДы, технологии, косметику и бытовую химию, сувениры и логистические услуги", - заявил Дахновский.
Он отметил, что эта выставка очень важная, она нацелена именно на товары и услуги из-за рубежа.
Девятое импортное ЭКСПО пройдет в Шанхае с 5 по 10 ноября, на общей площади в 440 тысяч квадратных метров свою продукцию представят 4,14 тысячи компаний из 162 стран и регионов мира.