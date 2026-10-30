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Президент ДР Конго хочет развивать отношения с Россией в сфере инвестиций

Президент ДР Конго хочет развивать отношения с Россией в сфере инвестиций - 30.10.2026, ПРАЙМ

Президент ДР Конго хочет развивать отношения с Россией в сфере инвестиций

Президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди выразил желание развивать отношения с Россией в сфере инвестиций. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T20:36+0300

2026-10-30T20:36+0300

2026-10-30T20:36+0300

россия

африка

москва

владимир путин

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди выразил желание развивать отношения с Россией в сфере инвестиций. "Хотел бы, чтобы наши страны развивали сферу инвестиций", - заявил Чисекеди в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Чисекеди ранее принял участие в третьем саммите Россия - Африка. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка состоялись в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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россия, африка, москва, владимир путин