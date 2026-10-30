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Кожемяко, Окладникова и Никитин вошли в состав президиума правительства - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Кожемяко, Окладникова и Никитин вошли в состав президиума правительства
Кожемяко, Окладникова и Никитин вошли в состав президиума правительства - 30.10.2026, ПРАЙМ
Кожемяко, Окладникова и Никитин вошли в состав президиума правительства
Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Олег Кожемяко, вице-премьер - руководитель аппарата правительства Ирина Окладникова и... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T21:59+0300
2026-10-30T21:59+0300
общество
олег кожемяко
дмитрий григоренко
виталий савельев
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874838493.jpg?1793386741
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Олег Кожемяко, вице-премьер - руководитель аппарата правительства Ирина Окладникова и вице-премьер Андрей Никитин включены в состав президиума правительства России, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. Из состава президиума были исключены Дмитрий Григоренко, Виталий Савельев и Юрий Трутнев, покинувшие ранее свои должности вице-премьеров. "Внести в состав президиума правительства Российской Федерации... следующие изменения: включить в состав президиума следующих лиц: Кожемяко О.Н. - заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе; Никитин А.С. - заместитель председателя правительства Российской Федерации; Окладникова И.А. - заместитель председателя правительства Российской Федерации - руководитель аппарата правительства Российской Федерации", - говорится в документе. Членом президиума остался Антон Силуанов, назначенный ранее в октябре на новую должность вице-премьера - министра финансов, следует из распоряжения.
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40
общество , олег кожемяко, дмитрий григоренко, виталий савельев
Общество , Олег Кожемяко, Дмитрий Григоренко, Виталий Савельев
21:59 30.10.2026
 
Кожемяко, Окладникова и Никитин вошли в состав президиума правительства

Кожемяко, Окладникова и Никитин вошли в состав президиума правительства России

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Олег Кожемяко, вице-премьер - руководитель аппарата правительства Ирина Окладникова и вице-премьер Андрей Никитин включены в состав президиума правительства России, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
Из состава президиума были исключены Дмитрий Григоренко, Виталий Савельев и Юрий Трутнев, покинувшие ранее свои должности вице-премьеров.
"Внести в состав президиума правительства Российской Федерации... следующие изменения: включить в состав президиума следующих лиц: Кожемяко О.Н. - заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе; Никитин А.С. - заместитель председателя правительства Российской Федерации; Окладникова И.А. - заместитель председателя правительства Российской Федерации - руководитель аппарата правительства Российской Федерации", - говорится в документе.
Членом президиума остался Антон Силуанов, назначенный ранее в октябре на новую должность вице-премьера - министра финансов, следует из распоряжения.
 
ОбществоОлег КожемякоДмитрий ГригоренкоВиталий Савельев
 
 
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