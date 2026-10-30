https://1prime.ru/20261030/kozhemjakoe-874838493.html

Кожемяко, Окладникова и Никитин вошли в состав президиума правительства

Кожемяко, Окладникова и Никитин вошли в состав президиума правительства - 30.10.2026, ПРАЙМ

Кожемяко, Окладникова и Никитин вошли в состав президиума правительства

Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Олег Кожемяко, вице-премьер - руководитель аппарата правительства Ирина Окладникова и... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T21:59+0300

2026-10-30T21:59+0300

2026-10-30T21:59+0300

общество

олег кожемяко

дмитрий григоренко

виталий савельев

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Олег Кожемяко, вице-премьер - руководитель аппарата правительства Ирина Окладникова и вице-премьер Андрей Никитин включены в состав президиума правительства России, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. Из состава президиума были исключены Дмитрий Григоренко, Виталий Савельев и Юрий Трутнев, покинувшие ранее свои должности вице-премьеров. "Внести в состав президиума правительства Российской Федерации... следующие изменения: включить в состав президиума следующих лиц: Кожемяко О.Н. - заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе; Никитин А.С. - заместитель председателя правительства Российской Федерации; Окладникова И.А. - заместитель председателя правительства Российской Федерации - руководитель аппарата правительства Российской Федерации", - говорится в документе. Членом президиума остался Антон Силуанов, назначенный ранее в октябре на новую должность вице-премьера - министра финансов, следует из распоряжения.

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общество , олег кожемяко, дмитрий григоренко, виталий савельев