https://1prime.ru/20261030/kurs-874796743.html

Курс доллара к юаню обновил очередной минимум с июня 2022 года

Курс доллара к юаню обновил очередной минимум с июня 2022 года - 30.10.2026, ПРАЙМ

Курс доллара к юаню обновил очередной минимум с июня 2022 года

Курс доллара к юаню снижается на последних торгах месяца, показатель опустился ниже 6,66 юаня впервые с июня 2022 года, свидетельствуют данные торгов. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T09:41+0300

2026-10-30T09:41+0300

2026-10-30T09:44+0300

рынок

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874796743.jpg?1793342680

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Курс доллара к юаню снижается на последних торгах месяца, показатель опустился ниже 6,66 юаня впервые с июня 2022 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.19 мск курс доллара к юаню снижается до 6,6586 юаня с уровня предыдущего закрытия в 6,661 юаня за доллар. Значение находится ниже отметки в 6,66 юаня впервые с 6 июня 2022 года. В начале недели показатель опустился ниже отметки в 6,67 юаня - впервые с 9 июня 2022 года.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок