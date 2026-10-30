https://1prime.ru/20261030/kurs-874796743.html
Курс доллара к юаню обновил очередной минимум с июня 2022 года
Курс доллара к юаню обновил очередной минимум с июня 2022 года - 30.10.2026, ПРАЙМ
Курс доллара к юаню обновил очередной минимум с июня 2022 года
Курс доллара к юаню снижается на последних торгах месяца, показатель опустился ниже 6,66 юаня впервые с июня 2022 года, свидетельствуют данные торгов. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T09:41+0300
2026-10-30T09:41+0300
2026-10-30T09:44+0300
рынок
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Курс доллара к юаню снижается на последних торгах месяца, показатель опустился ниже 6,66 юаня впервые с июня 2022 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.19 мск курс доллара к юаню снижается до 6,6586 юаня с уровня предыдущего закрытия в 6,661 юаня за доллар. Значение находится ниже отметки в 6,66 юаня впервые с 6 июня 2022 года. В начале недели показатель опустился ниже отметки в 6,67 юаня - впервые с 9 июня 2022 года.
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рынок
Курс доллара к юаню обновил очередной минимум с июня 2022 года
Курс доллара к юаню опустился ниже 6,66 юаня впервые с июня 2022 года
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Курс доллара к юаню снижается на последних торгах месяца, показатель опустился ниже 6,66 юаня впервые с июня 2022 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.19 мск курс доллара к юаню снижается до 6,6586 юаня с уровня предыдущего закрытия в 6,661 юаня за доллар.
Значение находится ниже отметки в 6,66 юаня впервые с 6 июня 2022 года.
В начале недели показатель опустился ниже отметки в 6,67 юаня - впервые с 9 июня 2022 года.