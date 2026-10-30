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"Опирается на высокую выручку": юань упал, но остался выше 12 рублей - 30.10.2026, ПРАЙМ
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"Опирается на высокую выручку": юань упал, но остался выше 12 рублей
"Опирается на высокую выручку": юань упал, но остался выше 12 рублей - 30.10.2026, ПРАЙМ
"Опирается на высокую выручку": юань упал, но остался выше 12 рублей
Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу ощутимо упал, слегка прибавил за неделю и снизился за октябрь, но по итогам месяца все же остался выше | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T20:49+0300
2026-10-30T20:51+0300
рынок
сша
владимир чернов
"бкс мир инвестиций"
минфин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874836880.jpg?1793382698
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу ощутимо упал, слегка прибавил за неделю и снизился за октябрь, но по итогам месяца все же остался выше 12 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 13 копеек и составил 12,07 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 12,03-12,24 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,53 рубля. Юань за рабочую неделю повысился на 1 копейку, диапазон колебаний за неделю составил 12,00-12,24 рубля. Юань за октябрь снизился на 30 копеек, диапазон колебаний за месяц составил 12,00-12,85 рубля. Рубль на подъемеКурс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в пятницу ощутимо снизился, но остался выше психологического уровня 12 рублей за юань. "Рубль в конце недели и месяца укреплялся, несмотря на завершение фискального периода. Нацвалюта РФ продолжает опираться на высокую валютную выручку и высокие цены на нефть. При этом сверхвысокого спроса на валюту не отмечается, сезонная активность импортеров обычная", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 20.31 мск росла на 2,9% - до 114 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 1% - до 101,9 пункта. Прогнозы Ключевая ставка ЦБ РФ в 14% продолжит сдерживать импортный спрос и поддерживать привлекательность рублевых сбережений, считает Владимир Чернов из компании Freedom Global. "Инфляционные ожидания населения, по данным ЦБ, в октябре снизились с 14,2% до 13,2%, но остаются высокими, поэтому быстрого смягчения монетарной политики регулятора ждать не стоит. В ноябре ожидаем доллар в диапазоне 80-86 рублей, евро в районе 90-96 рублей, юань - в коридоре 12-12,7 рубля. К концу месяца доллар может приблизиться к 83-88 рублям, если нефть не подорожает еще сильнее", - заключил он. Минфин на следующей неделе сообщит об объеме операций с валютой в рамках бюджетного правила на рынке - до начала декабря, говорит Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Рост покупок валюты может оказать умеренное давление на рубль. Ждем на будущей неделе курсы валют ближе к верхним границам диапазонов 80-82 рубля за доллар и 12-12,25 рубля за юань", – резюмирует он.
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192
40
192
40
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рынок, сша, владимир чернов, "бкс мир инвестиций", минфин
Рынок, США, Владимир Чернов, "БКС Мир инвестиций", Минфин
20:49 30.10.2026 (обновлено: 20:51 30.10.2026)
 
"Опирается на высокую выручку": юань упал, но остался выше 12 рублей

Смирнов: ждем 80–82 рубля за доллар и 12–12,25 за юань на будущей неделе

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу ощутимо упал, слегка прибавил за неделю и снизился за октябрь, но по итогам месяца все же остался выше 12 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 13 копеек и составил 12,07 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 12,03-12,24 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,53 рубля.
Юань за рабочую неделю повысился на 1 копейку, диапазон колебаний за неделю составил 12,00-12,24 рубля.
Юань за октябрь снизился на 30 копеек, диапазон колебаний за месяц составил 12,00-12,85 рубля.

Рубль на подъеме

Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в пятницу ощутимо снизился, но остался выше психологического уровня 12 рублей за юань.
"Рубль в конце недели и месяца укреплялся, несмотря на завершение фискального периода. Нацвалюта РФ продолжает опираться на высокую валютную выручку и высокие цены на нефть. При этом сверхвысокого спроса на валюту не отмечается, сезонная активность импортеров обычная", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
Стоимость нефти к 20.31 мск росла на 2,9% - до 114 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 1% - до 101,9 пункта.

Прогнозы

Ключевая ставка ЦБ РФ в 14% продолжит сдерживать импортный спрос и поддерживать привлекательность рублевых сбережений, считает Владимир Чернов из компании Freedom Global.
"Инфляционные ожидания населения, по данным ЦБ, в октябре снизились с 14,2% до 13,2%, но остаются высокими, поэтому быстрого смягчения монетарной политики регулятора ждать не стоит. В ноябре ожидаем доллар в диапазоне 80-86 рублей, евро в районе 90-96 рублей, юань - в коридоре 12-12,7 рубля. К концу месяца доллар может приблизиться к 83-88 рублям, если нефть не подорожает еще сильнее", - заключил он.
Минфин на следующей неделе сообщит об объеме операций с валютой в рамках бюджетного правила на рынке - до начала декабря, говорит Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
"Рост покупок валюты может оказать умеренное давление на рубль. Ждем на будущей неделе курсы валют ближе к верхним границам диапазонов 80-82 рубля за доллар и 12-12,25 рубля за юань", – резюмирует он.
 
РынокСШАВладимир Чернов"БКС Мир инвестиций"Минфин
 
 
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