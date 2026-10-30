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Вот какая квартира в новостройке подорожает через пять лет сильнее всего

Вот какая квартира в новостройке подорожает через пять лет сильнее всего - 30.10.2026, ПРАЙМ

Вот какая квартира в новостройке подорожает через пять лет сильнее всего

Купить квартиру на старте продаж, а через пять лет продать ее с ощутимой прибылью — заветная мечта многих инвесторов. Однако в пределах одного дома объекты... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T07:07+0300

2026-10-30T07:07+0300

2026-10-30T07:07+0300

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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Купить квартиру на старте продаж, а через пять лет продать ее с ощутимой прибылью — заветная мечта многих инвесторов. Однако в пределах одного дома объекты показывают совершенно разную динамику. Одни растут в цене быстрее рынка, другие годами ждут покупателя. Разбираемся, от чего зависит этот разрыв и куда смотреть, чтобы не прогадать.Все равны, но некоторые равнееПервое, что нужно понять: в пределах одного жилого комплекса все квартиры движутся в едином потоке. Как отмечает заместитель руководителя отдела продаж агентства "Лето-недвижимость" Алексей Дьяконов, общий тренд по дому, району и региону решает куда больше, чем планировка или этаж. Разница между регионами колоссальна: где-то новостройки за год дорожают на четверть и больше, а где-то цены стоят на месте.Но даже внутри сильного рынка есть свои чемпионы. По данным аналитиков агентства "Метриум", в первом полугодии 2026 года в московских новостройках квадратный метр в четырехкомнатных квартирах подорожал на 9,8%, в трехкомнатных — на 9,6%, в двухкомнатных — на 9%, в студиях — на 9,1%, а в однокомнатных — лишь на 5,4%. Причина — дефицит: большие квартиры в массовом сегменте становятся редкостью, поскольку застройщики уходят в компактные форматы.Площадь и планировка: спрос смещаетсяС однушками действительно происходит нечто странное. Именно они, да еще студии долго считались лидерами. Их доля в структуре продаж по льготным программам в январе 2026 года достигала 60%. Однако ситуация меняется на глазах.С 1 июля 2026 года условия семейной ипотеки были пересмотрены: размер кредита теперь привязан к площади жилья. Ключевой порог — 60 квадратных метров: квартиры большей площади позволяют получить больший заем, а меньшие — ограничивают сумму. Это уже привело к перераспределению спроса.По данным "Домклик", в мае 2026 года доля двухкомнатных квартир в сделках по семейной ипотеке впервые сравнялась с долей однокомнатных (42,1% против 41,7%), а доля трехкомнатных выросла с 8,7% в январе до 14,1%. Медианная площадь покупаемого жилья увеличилась с 45,9 до 48,3 квадратного метра.Руководитель отдела продаж компании "Практика" Ксения Петрова видит в этом новый тренд."Существует стереотип, что больше всего в цене растут студии и однокомнатные квартиры. На наш взгляд, эта тенденция может измениться в связи с новыми условиями семейной ипотеки. Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры станут доступнее для ряда семей, и спрос на них может вырасти. Поэтому у таких квартир есть потенциал для большего роста стоимости", - говорит она.Этаж и "локация внутри дома"Этаж — важный, но не абсолютный фактор. Как поясняет старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ходжа Кава, первый этаж без коммерческого назначения и последний этаж под техническим уровнем почти всегда отстают в цене. Средние и верхние этажи с хорошим видом держат стоимость лучше всего.Однако есть нюанс: застройщик часто уже на старте закладывает надбавку за вид и этаж. Покупатель частично заранее платит за будущий рост. Если вид на парк или воду закрыть некому, надбавка сохранится. Если же через дорогу пустырь под застройку, через пять лет вид может упереться в соседнюю башню, и вся премия исчезнет.Доцент Финансового университета Елена Алтухова добавляет: "Квартира, расположенная в угловой части дома, будет намного холоднее, чем квартира между другими квартирами. Соответственно, больше затрат на отопление и утепление. Даже шумные соседи или посуточная сдача соседних квартир в аренду могут серьезно повлиять на успех продажи в будущем".История владения: что важно на горизонте пяти летНа вторичном рынке покупатель смотрит не только на метры, но и на "биографию" квартиры. Как отмечает Ходжа Кава, юридическая чистота — количество собственников, наличие долей детей и маткапитала, узаконенность перепланировки — каждый такой вопрос может снизить цену или отпугнуть часть покупателей. Новостройки в этом смысле равны, а дальнейшее зависит от владельца.С ремонтом ситуация неоднозначна. Качественный нейтральный ремонт помогает продать быстрее, а дорогой дизайнерский почти никогда не окупается: следующий владелец платит за метры, а не за чужой вкус.На что смотреть при покупке: три вопроса для инвестораАлексей Дьяконов дает практический чек-лист. Прежде чем выбирать квартиру, задайте себе три вопроса:1. Насколько редок этот лот в данном доме и районе?2. Сколько вы переплачиваете за его особенности по сравнению с обычной квартирой в том же доме?3. Кто через пять лет будет его покупать и на какие деньги?"Если на эти три вопроса есть честные и убедительные ответы, у вас хорошая квартира. Все остальное — этаж, вид, планировка — уже детали", — говорит эксперт.Таким образом, идеальной формулы "квартиры, которая подорожает сильнее всех" не существует. Слишком многое зависит от региона, класса жилья и внешних условий. Однако закономерности есть.Сильнее рынка с высокой вероятностью будут расти:· Просторные двух- и трехкомнатные квартиры — дефицитный товар, спрос на который подогревает обновленная семейная ипотека.· Компактные лоты с удачной планировкой — по-прежнему ликвидны за счет низкого порога входа, но их рост будет сдерживаться перенасыщением предложения.· Квартиры на средних и высоких этажах с открытым видом, который никто не застроит.· Объекты с чистой юридической историей и нейтральным ремонтом.Аутсайдерами рискуют стать: первый и последний этажи, угловые квартиры, лоты с видом на будущую стройку и квартиры с запутанной историей владения.Как отмечает Елена Алтухова, лучше всего через пять лет будет выглядеть квартира на десятом этаже с окнами на восток или юг, в центральной части этажа, с видом в тихий двор — и с хорошими, нешумными соседями. Остальное — вопрос цены входа и выбора момента.

https://1prime.ru/20261026/kvartiry-874589905.html

https://1prime.ru/20261026/kvartira-874462773.html

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недвижимость, бизнес, квартиры, инвестиции