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Названа площадь самой маленькой ипотечной квартиры - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Названа площадь самой маленькой ипотечной квартиры
Названа площадь самой маленькой ипотечной квартиры - 30.10.2026, ПРАЙМ
Названа площадь самой маленькой ипотечной квартиры
Площадь самой большой квартиры, купленной в ипотеку в Сбербанке за последние два года, составила 100 квадратных метров, а самой маленькой - чуть менее 17... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T10:54+0300
2026-10-30T10:54+0300
недвижимость
банки
финансы
новосибирск
воронеж
сбербанк
домклик
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Площадь самой большой квартиры, купленной в ипотеку в Сбербанке за последние два года, составила 100 квадратных метров, а самой маленькой - чуть менее 17 "квадратов", рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе банка со ссылкой на данные сервиса "Домклик". "Квартира с самой большой площадью была куплена в Новосибирске по программе семейной ипотеки. Ее площадь составляет 100 квадратных метров", - отметил собеседник агентства. По его словам, самую маленькую квартиру - студию площадью 16,8 квадратного метра в новостройке - приобрели в Воронеже в ипотеку на рыночных условиях. Обе квартиры, по данным сервиса, были приобретены в 2025-2026 годах.
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192
40
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5
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недвижимость, банки, финансы, новосибирск, воронеж, сбербанк, домклик
Недвижимость, Банки, Финансы, НОВОСИБИРСК, Воронеж, Сбербанк, Домклик
10:54 30.10.2026
 
Названа площадь самой маленькой ипотечной квартиры

"Сбер": площадь самой маленькой ипотечной квартиры составила 17 "квадратов"

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Площадь самой большой квартиры, купленной в ипотеку в Сбербанке за последние два года, составила 100 квадратных метров, а самой маленькой - чуть менее 17 "квадратов", рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе банка со ссылкой на данные сервиса "Домклик".
"Квартира с самой большой площадью была куплена в Новосибирске по программе семейной ипотеки. Ее площадь составляет 100 квадратных метров", - отметил собеседник агентства.
По его словам, самую маленькую квартиру - студию площадью 16,8 квадратного метра в новостройке - приобрели в Воронеже в ипотеку на рыночных условиях.
Обе квартиры, по данным сервиса, были приобретены в 2025-2026 годах.
 
НедвижимостьБанкиФинансыНОВОСИБИРСКВоронежСбербанкДомклик
 
 
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