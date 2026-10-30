https://1prime.ru/20261030/kvartira-874802532.html

Названа площадь самой маленькой ипотечной квартиры

Названа площадь самой маленькой ипотечной квартиры - 30.10.2026, ПРАЙМ

Названа площадь самой маленькой ипотечной квартиры

Площадь самой большой квартиры, купленной в ипотеку в Сбербанке за последние два года, составила 100 квадратных метров, а самой маленькой - чуть менее 17... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T10:54+0300

2026-10-30T10:54+0300

2026-10-30T10:54+0300

недвижимость

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домклик

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Площадь самой большой квартиры, купленной в ипотеку в Сбербанке за последние два года, составила 100 квадратных метров, а самой маленькой - чуть менее 17 "квадратов", рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе банка со ссылкой на данные сервиса "Домклик". "Квартира с самой большой площадью была куплена в Новосибирске по программе семейной ипотеки. Ее площадь составляет 100 квадратных метров", - отметил собеседник агентства. По его словам, самую маленькую квартиру - студию площадью 16,8 квадратного метра в новостройке - приобрели в Воронеже в ипотеку на рыночных условиях. Обе квартиры, по данным сервиса, были приобретены в 2025-2026 годах.

новосибирск

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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недвижимость, банки, финансы, новосибирск, воронеж, сбербанк, домклик