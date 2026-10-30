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На форуме Россия-Африка девять стран проявили интерес к плавучим АЭС - 30.10.2026, ПРАЙМ
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На форуме Россия-Африка девять стран проявили интерес к плавучим АЭС
На форуме Россия-Африка девять стран проявили интерес к плавучим АЭС - 30.10.2026, ПРАЙМ
На форуме Россия-Африка девять стран проявили интерес к плавучим АЭС
Сразу девять стран на форуме Россия-Африка проявили значительный интерес к технологии плавучих АЭС "Росатома", заявил журналистам гендиректор госкорпорации... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T15:47+0300
2026-10-30T15:47+0300
россия
египет
танзания
москва
алексей лихачев
росатом
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Сразу девять стран на форуме Россия-Африка проявили значительный интерес к технологии плавучих АЭС "Росатома", заявил журналистам гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. Он подчеркнул, что из 54 африканских государств 38 имеют выход к морю. Российские плавучие энергоблоки Лихачев назвал реальным решением насущных потребностей этих стран, где растет экономика и есть колоссальная потребность в энергии. "Сразу девять государств проявили значительный интерес к этой технологии. В предметной плоскости обсуждаем реализацию проектов в интересах Египта, Танзании, Того и Намибии", - сказал Лихачев. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка прошли в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форум
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россия, египет, танзания, москва, алексей лихачев, росатом
РОССИЯ, ЕГИПЕТ, ТАНЗАНИЯ, МОСКВА, Алексей Лихачев, Росатом
15:47 30.10.2026
 
На форуме Россия-Африка девять стран проявили интерес к плавучим АЭС

Лихачев: на форуме Россия-Африка девять стран проявили интерес к технологии плавучих АЭС

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Сразу девять стран на форуме Россия-Африка проявили значительный интерес к технологии плавучих АЭС "Росатома", заявил журналистам гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.
Он подчеркнул, что из 54 африканских государств 38 имеют выход к морю. Российские плавучие энергоблоки Лихачев назвал реальным решением насущных потребностей этих стран, где растет экономика и есть колоссальная потребность в энергии.
"Сразу девять государств проявили значительный интерес к этой технологии. В предметной плоскости обсуждаем реализацию проектов в интересах Египта, Танзании, Того и Намибии", - сказал Лихачев.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка прошли в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форум
 
РОССИЯЕГИПЕТТАНЗАНИЯМОСКВААлексей ЛихачевРосатом
 
 
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