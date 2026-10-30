https://1prime.ru/20261030/likhachev-874822662.html

На форуме Россия-Африка девять стран проявили интерес к плавучим АЭС

На форуме Россия-Африка девять стран проявили интерес к плавучим АЭС - 30.10.2026, ПРАЙМ

На форуме Россия-Африка девять стран проявили интерес к плавучим АЭС

Сразу девять стран на форуме Россия-Африка проявили значительный интерес к технологии плавучих АЭС "Росатома", заявил журналистам гендиректор госкорпорации... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T15:47+0300

2026-10-30T15:47+0300

2026-10-30T15:47+0300

россия

египет

танзания

москва

алексей лихачев

росатом

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Сразу девять стран на форуме Россия-Африка проявили значительный интерес к технологии плавучих АЭС "Росатома", заявил журналистам гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. Он подчеркнул, что из 54 африканских государств 38 имеют выход к морю. Российские плавучие энергоблоки Лихачев назвал реальным решением насущных потребностей этих стран, где растет экономика и есть колоссальная потребность в энергии. "Сразу девять государств проявили значительный интерес к этой технологии. В предметной плоскости обсуждаем реализацию проектов в интересах Египта, Танзании, Того и Намибии", - сказал Лихачев. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка прошли в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форум

египет

танзания

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россия, египет, танзания, москва, алексей лихачев, росатом