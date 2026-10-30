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"Росатом" планирует выйти на изыскательские работы в Эфиопии

"Росатом" планирует выйти на изыскательские работы в Эфиопии - 30.10.2026, ПРАЙМ

"Росатом" планирует выйти на изыскательские работы в Эфиопии

Госкорпорация "Росатом" планирует в ближайшее время выйти на изыскательские работы на месте будущей АЭС большой мощности в Эфиопии, заявил гендиректор компании... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T15:47+0300

2026-10-30T15:47+0300

2026-10-30T15:47+0300

эфиопия

алексей лихачев

росатом

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" планирует в ближайшее время выйти на изыскательские работы на месте будущей АЭС большой мощности в Эфиопии, заявил гендиректор компании Алексей Лихачев по итогам третьего саммита "Россия-Африка". "Еще четыре страны обсуждают с нами строительство станций большой мощности… В Эфиопии планируем в ближайшее время выйти на изыскательские работы", - сказал Лихачев.

эфиопия

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эфиопия, алексей лихачев, росатом