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"Росатом" планирует выйти на изыскательские работы в Эфиопии
"Росатом" планирует выйти на изыскательские работы в Эфиопии - 30.10.2026, ПРАЙМ
"Росатом" планирует выйти на изыскательские работы в Эфиопии
Госкорпорация "Росатом" планирует в ближайшее время выйти на изыскательские работы на месте будущей АЭС большой мощности в Эфиопии, заявил гендиректор компании... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T15:47+0300
2026-10-30T15:47+0300
2026-10-30T15:47+0300
эфиопия
алексей лихачев
росатом
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" планирует в ближайшее время выйти на изыскательские работы на месте будущей АЭС большой мощности в Эфиопии, заявил гендиректор компании Алексей Лихачев по итогам третьего саммита "Россия-Африка". "Еще четыре страны обсуждают с нами строительство станций большой мощности… В Эфиопии планируем в ближайшее время выйти на изыскательские работы", - сказал Лихачев.
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эфиопия, алексей лихачев, росатом
ЭФИОПИЯ, Алексей Лихачев, Росатом
"Росатом" планирует выйти на изыскательские работы в Эфиопии
Лихачев: "Росатом" планирует в ближайшее время выйти на изыскательские работы в Эфиопии
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" планирует в ближайшее время выйти на изыскательские работы на месте будущей АЭС большой мощности в Эфиопии, заявил гендиректор компании Алексей Лихачев по итогам третьего саммита "Россия-Африка".
"Еще четыре страны обсуждают с нами строительство станций большой мощности… В Эфиопии планируем в ближайшее время выйти на изыскательские работы", - сказал Лихачев.