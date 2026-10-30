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"Росатом" планирует выйти на изыскательские работы в Эфиопии - 30.10.2026, ПРАЙМ
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"Росатом" планирует выйти на изыскательские работы в Эфиопии
"Росатом" планирует выйти на изыскательские работы в Эфиопии - 30.10.2026, ПРАЙМ
"Росатом" планирует выйти на изыскательские работы в Эфиопии
Госкорпорация "Росатом" планирует в ближайшее время выйти на изыскательские работы на месте будущей АЭС большой мощности в Эфиопии, заявил гендиректор компании... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T15:47+0300
2026-10-30T15:47+0300
эфиопия
алексей лихачев
росатом
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" планирует в ближайшее время выйти на изыскательские работы на месте будущей АЭС большой мощности в Эфиопии, заявил гендиректор компании Алексей Лихачев по итогам третьего саммита "Россия-Африка". "Еще четыре страны обсуждают с нами строительство станций большой мощности… В Эфиопии планируем в ближайшее время выйти на изыскательские работы", - сказал Лихачев.
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эфиопия, алексей лихачев, росатом
ЭФИОПИЯ, Алексей Лихачев, Росатом
15:47 30.10.2026
 
"Росатом" планирует выйти на изыскательские работы в Эфиопии

Лихачев: "Росатом" планирует в ближайшее время выйти на изыскательские работы в Эфиопии

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" планирует в ближайшее время выйти на изыскательские работы на месте будущей АЭС большой мощности в Эфиопии, заявил гендиректор компании Алексей Лихачев по итогам третьего саммита "Россия-Африка".
"Еще четыре страны обсуждают с нами строительство станций большой мощности… В Эфиопии планируем в ближайшее время выйти на изыскательские работы", - сказал Лихачев.
 
ЭФИОПИЯАлексей ЛихачевРосатом
 
 
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