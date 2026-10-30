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Спуск "Ленинграда" хотят приурочить ко Дню атомного ледокольного флота - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Спуск "Ленинграда" хотят приурочить ко Дню атомного ледокольного флота
Спуск "Ленинграда" хотят приурочить ко Дню атомного ледокольного флота - 30.10.2026, ПРАЙМ
Спуск "Ленинграда" хотят приурочить ко Дню атомного ледокольного флота
Спуск на воду ледокола "Ленинград" хотят приурочить ко Дню атомного ледокольного флота России, который отмечается в РФ 3 ноября, сообщил глава Росатома Алексей... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T18:42+0300
2026-10-30T18:42+0300
россия
алексей лихачев
росатом
балтийский завод
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874832162.jpg?1793374959
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Спуск на воду ледокола "Ленинград" хотят приурочить ко Дню атомного ледокольного флота России, который отмечается в РФ 3 ноября, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. "Спуск на воду атомного ледокола "Ленинград", уже пятого серийного, так называемого, мы хотим приурочить его к началу декабря, к 3 декабря, ко Дню атомного ледокольного флота", - сказал Лихачев. Атомный ледокол "Ленинград" – судно проекта 22220, строящееся на предприятии Балтийском заводе. Торжественная церемония закладки состоялась 26 января 2024 года. В настоящее время на ледоколе продолжаются монтаж оборудования, окраска, работы с винторулевым комплексом, формирование корпуса судна и его ледового пояса. Для обеспечения особой прочности секции в этой части корпуса собираются из специальной стали толщиной 45 миллиметров.
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40
россия, алексей лихачев, росатом, балтийский завод
РОССИЯ, Алексей Лихачев, Росатом, Балтийский завод
18:42 30.10.2026
 
Спуск "Ленинграда" хотят приурочить ко Дню атомного ледокольного флота

Лихачев: ледокол "Ленинград" хотят приурочить к Дню атомного ледокольного флота

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Спуск на воду ледокола "Ленинград" хотят приурочить ко Дню атомного ледокольного флота России, который отмечается в РФ 3 ноября, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.
"Спуск на воду атомного ледокола "Ленинград", уже пятого серийного, так называемого, мы хотим приурочить его к началу декабря, к 3 декабря, ко Дню атомного ледокольного флота", - сказал Лихачев.
Атомный ледокол "Ленинград" – судно проекта 22220, строящееся на предприятии Балтийском заводе. Торжественная церемония закладки состоялась 26 января 2024 года.
В настоящее время на ледоколе продолжаются монтаж оборудования, окраска, работы с винторулевым комплексом, формирование корпуса судна и его ледового пояса. Для обеспечения особой прочности секции в этой части корпуса собираются из специальной стали толщиной 45 миллиметров.
 
РОССИЯАлексей ЛихачевРосатомБалтийский завод
 
 
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