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Изменение климата привело к появлению в России тунца, заявили в Минсельхозе
Изменение климата привело к появлению в России тунца, заявили в Минсельхозе - 30.10.2026, ПРАЙМ
Изменение климата привело к появлению в России тунца, заявили в Минсельхозе
Изменение климата влияет на промысел рыбы в России - лосось стал реже заходить в привычные места, при этом в российских водах появился тунец, рассказала... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T11:59+0300
2026-10-30T11:59+0300
2026-10-30T12:11+0300
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Изменение климата влияет на промысел рыбы в России - лосось стал реже заходить в привычные места, при этом в российских водах появился тунец, рассказала журналистам министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. "У нас меняется климат. Лосось не зашел. Ну вот не зашел и все. И скорее всего - то, что видят наши институты, заходить он будет реже. Просто потому, что меняется климат. У нас появился тунец, которого у нас не было", - сказала она. Как говорил ранее в октябре глава Росрыболовства Илья Шестаков, лососевая путина в этом году в России сложилась неудачной - вылов составит около 100 тысяч тонн (против прогнозировавшихся 227 тысяч тонн), и главной причиной этого стало изменение климата.
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бизнес, россия, оксана лут, росрыболовство
Бизнес, РОССИЯ, Оксана Лут, Росрыболовство
Изменение климата привело к появлению в России тунца, заявили в Минсельхозе
Минсельхоз: изменение климата привело к снижению вылова лосося и появлению в России тунца
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Изменение климата влияет на промысел рыбы в России - лосось стал реже заходить в привычные места, при этом в российских водах появился тунец, рассказала журналистам министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.
"У нас меняется климат. Лосось не зашел. Ну вот не зашел и все. И скорее всего - то, что видят наши институты, заходить он будет реже. Просто потому, что меняется климат. У нас появился тунец, которого у нас не было", - сказала она.
Как говорил ранее в октябре глава Росрыболовства Илья Шестаков, лососевая путина в этом году в России сложилась неудачной - вылов составит около 100 тысяч тонн (против прогнозировавшихся 227 тысяч тонн), и главной причиной этого стало изменение климата.