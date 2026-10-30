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Мантуров будет координировать работу по новым нацпроектам и биоэкономике - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Мантуров будет координировать работу по новым нацпроектам и биоэкономике
Мантуров будет координировать работу по новым нацпроектам и биоэкономике - 30.10.2026, ПРАЙМ
Мантуров будет координировать работу по новым нацпроектам и биоэкономике
Первый вице-премьер России Денис Мантуров помимо ранее закрепленных направлений будет координировать работу по новым нацпроектам, в том числе по развитию... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T17:56+0300
2026-10-30T17:56+0300
россия
денис мантуров
михаил мишустин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874829334.jpg?1793372201
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Первый вице-премьер России Денис Мантуров помимо ранее закрепленных направлений будет координировать работу по новым нацпроектам, в том числе по развитию космической деятельности, биоэкономике, также в его ведении будет обеспечение деятельности органов юстиции, сообщила в пятницу пресс-служба правительства. Ранее в пятницу стало известно, что глава правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами. "В ведении первого вице-премьера Дениса Мантурова помимо ранее закрепленных направлений будет координация работы по новым национальным проектам "Средства производства и автоматизации", "Новые материалы и химия", "Промышленное обеспечение транспортной мобильности", "Развитие космической деятельности на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", а также "Технологическое обеспечение биоэкономики", - говорится в сообщении. Кроме итого, в ведение Мантурова передана Федеральная служба по аккредитации. "Согласно новому распределению обязанностей, первый вице-премьер также будет курировать создание и функционирование системы маркировки товаров средствами идентификации и прослеживаемости движения товаров, осуществлять обеспечение деятельности в том числе органов юстиции", - добавили в пресс-службе.
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россия, денис мантуров, михаил мишустин
РОССИЯ, Денис Мантуров, Михаил Мишустин
17:56 30.10.2026
 
Мантуров будет координировать работу по новым нацпроектам и биоэкономике

Первый вице-премьер Мантуров будет координировать работу по новым нацпроектам

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Первый вице-премьер России Денис Мантуров помимо ранее закрепленных направлений будет координировать работу по новым нацпроектам, в том числе по развитию космической деятельности, биоэкономике, также в его ведении будет обеспечение деятельности органов юстиции, сообщила в пятницу пресс-служба правительства.
Ранее в пятницу стало известно, что глава правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами.
"В ведении первого вице-премьера Дениса Мантурова помимо ранее закрепленных направлений будет координация работы по новым национальным проектам "Средства производства и автоматизации", "Новые материалы и химия", "Промышленное обеспечение транспортной мобильности", "Развитие космической деятельности на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", а также "Технологическое обеспечение биоэкономики", - говорится в сообщении.
Кроме итого, в ведение Мантурова передана Федеральная служба по аккредитации.
"Согласно новому распределению обязанностей, первый вице-премьер также будет курировать создание и функционирование системы маркировки товаров средствами идентификации и прослеживаемости движения товаров, осуществлять обеспечение деятельности в том числе органов юстиции", - добавили в пресс-службе.
 
РОССИЯДенис МантуровМихаил Мишустин
 
 
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