https://1prime.ru/20261030/manturov--874829334.html
Мантуров будет координировать работу по новым нацпроектам и биоэкономике
Мантуров будет координировать работу по новым нацпроектам и биоэкономике - 30.10.2026, ПРАЙМ
Мантуров будет координировать работу по новым нацпроектам и биоэкономике
Первый вице-премьер России Денис Мантуров помимо ранее закрепленных направлений будет координировать работу по новым нацпроектам, в том числе по развитию... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T17:56+0300
2026-10-30T17:56+0300
2026-10-30T17:56+0300
россия
денис мантуров
михаил мишустин
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Первый вице-премьер России Денис Мантуров помимо ранее закрепленных направлений будет координировать работу по новым нацпроектам, в том числе по развитию космической деятельности, биоэкономике, также в его ведении будет обеспечение деятельности органов юстиции, сообщила в пятницу пресс-служба правительства. Ранее в пятницу стало известно, что глава правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами. "В ведении первого вице-премьера Дениса Мантурова помимо ранее закрепленных направлений будет координация работы по новым национальным проектам "Средства производства и автоматизации", "Новые материалы и химия", "Промышленное обеспечение транспортной мобильности", "Развитие космической деятельности на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", а также "Технологическое обеспечение биоэкономики", - говорится в сообщении. Кроме итого, в ведение Мантурова передана Федеральная служба по аккредитации. "Согласно новому распределению обязанностей, первый вице-премьер также будет курировать создание и функционирование системы маркировки товаров средствами идентификации и прослеживаемости движения товаров, осуществлять обеспечение деятельности в том числе органов юстиции", - добавили в пресс-службе.
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россия, денис мантуров, михаил мишустин
РОССИЯ, Денис Мантуров, Михаил Мишустин
Мантуров будет координировать работу по новым нацпроектам и биоэкономике
Первый вице-премьер Мантуров будет координировать работу по новым нацпроектам
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Первый вице-премьер России Денис Мантуров помимо ранее закрепленных направлений будет координировать работу по новым нацпроектам, в том числе по развитию космической деятельности, биоэкономике, также в его ведении будет обеспечение деятельности органов юстиции, сообщила в пятницу пресс-служба правительства.
Ранее в пятницу стало известно, что глава правительства Михаил Мишустин
утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами.
"В ведении первого вице-премьера Дениса Мантурова
помимо ранее закрепленных направлений будет координация работы по новым национальным проектам "Средства производства и автоматизации", "Новые материалы и химия", "Промышленное обеспечение транспортной мобильности", "Развитие космической деятельности на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", а также "Технологическое обеспечение биоэкономики", - говорится в сообщении.
Кроме итого, в ведение Мантурова передана Федеральная служба по аккредитации.
"Согласно новому распределению обязанностей, первый вице-премьер также будет курировать создание и функционирование системы маркировки товаров средствами идентификации и прослеживаемости движения товаров, осуществлять обеспечение деятельности в том числе органов юстиции", - добавили в пресс-службе.