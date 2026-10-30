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Маск объяснил опасность атаки на Binance
Маск объяснил опасность атаки на Binance - 30.10.2026, ПРАЙМ
Маск объяснил опасность атаки на Binance
Американский предприниматель Илон Маск расценил схему атаки на биржу криптовалюты Binance как пример для будущих моделей искусственного интеллекта (ИИ). | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T10:45+0300
2026-10-30T10:45+0300
2026-10-30T10:45+0300
финансы
технологии
binance
илон маск
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск расценил схему атаки на биржу криптовалюты Binance как пример для будущих моделей искусственного интеллекта (ИИ). Один из пользователей соцсети Х описал предполагаемую сложную схему, благодаря которой злоумышленникам удалось вывести эти средства. "Агенты суперинтеллекта в какой-то момент будут делать это, чтобы получать валюту для себя, а не для людей", - отреагировал Маск на это сообщение. В ночь на пятницу криптобиржа Binance сообщила о инциденте с безопасностью, общий ущерб от которого составил 6,3 миллиарда долларов.
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финансы, технологии, binance, илон маск
Финансы, Технологии, Binance, Илон Маск
Маск объяснил опасность атаки на Binance
Маск предупредил о рисках использования схемы атаки на Binance будущими моделями ИИ
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск расценил схему атаки на биржу криптовалюты Binance как пример для будущих моделей искусственного интеллекта (ИИ).
Один из пользователей соцсети Х описал предполагаемую сложную схему, благодаря которой злоумышленникам удалось вывести эти средства.
"Агенты суперинтеллекта в какой-то момент будут делать это, чтобы получать валюту для себя, а не для людей", - отреагировал Маск на это сообщение.
В ночь на пятницу криптобиржа Binance сообщила о инциденте с безопасностью, общий ущерб от которого составил 6,3 миллиарда долларов.