https://1prime.ru/20261030/mask-874801443.html

Маск объяснил опасность атаки на Binance

Маск объяснил опасность атаки на Binance - 30.10.2026, ПРАЙМ

Маск объяснил опасность атаки на Binance

Американский предприниматель Илон Маск расценил схему атаки на биржу криптовалюты Binance как пример для будущих моделей искусственного интеллекта (ИИ). | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T10:45+0300

2026-10-30T10:45+0300

2026-10-30T10:45+0300

финансы

технологии

binance

илон маск

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск расценил схему атаки на биржу криптовалюты Binance как пример для будущих моделей искусственного интеллекта (ИИ). Один из пользователей соцсети Х описал предполагаемую сложную схему, благодаря которой злоумышленникам удалось вывести эти средства. "Агенты суперинтеллекта в какой-то момент будут делать это, чтобы получать валюту для себя, а не для людей", - отреагировал Маск на это сообщение. В ночь на пятницу криптобиржа Binance сообщила о инциденте с безопасностью, общий ущерб от которого составил 6,3 миллиарда долларов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, технологии, binance, илон маск