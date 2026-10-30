https://1prime.ru/20261030/maska-874832671.html

Основатель Binance попросил Илона Маска прекратить троллинг

Основатель Binance попросил Илона Маска прекратить троллинг - 30.10.2026, ПРАЙМ

Основатель Binance попросил Илона Маска прекратить троллинг

Основатель крупнейшей мировой криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао попросил американского предпринимателя Илона Маска прекратить троллинг на фоне взлома... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T18:51+0300

2026-10-30T18:51+0300

2026-10-30T18:51+0300

технологии

binance

twitter

spacex

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874832671.jpg?1793375468

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Основатель крупнейшей мировой криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао попросил американского предпринимателя Илона Маска прекратить троллинг на фоне взлома платформы. Ранее Чжао сообщил, что площадка, по всей видимости, подверглась хакерской атаке, при этом средства пользователей находятся в безопасности. Binance заявила, что сумма замороженных активов из-за проблем с безопасностью составляет около 3 миллиарда долларов. "Илон, я отношусь к тебе с большим уважением, но это неудачное время для троллинга. Пожалуйста, прекрати", - написал Чжао в соцсети X. Так основатель биржи прокомментировал пост Маска в той же социальной сети. Предприниматель отправил эмодзи со сжатыми зубами в ответ на заявление Чжао о том, что Binance покроет расходы, вызванные взломом. Кроме того, Чжао в своем ответе упомянул, что биржа инвестировала 500 миллионов долларов в сделку по приобретению Маском соцсети Twitter. Теперь акции SpaceX, приобретенные Binance в результате инвестиций, стоят больше миллиарда. Основатель платформы также заявил, что был бы признателен за "небольшую поддержку" со стороны Маска.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, binance, twitter, spacex