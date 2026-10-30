https://1prime.ru/20261030/mgkl-874805306.html

МГКЛ допустила технический дефолт при выплате купона по облигациям

МГКЛ допустила технический дефолт при выплате купона по облигациям - 30.10.2026, ПРАЙМ

МГКЛ допустила технический дефолт при выплате купона по облигациям

МГКЛ допустила технический дефолт при выплате купона по выпуску облигаций объемом 1 миллиард рублей - 29 октября она должна была выплатить 21-й купон на общую... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T11:32+0300

2026-10-30T11:32+0300

2026-10-30T11:36+0300

финансы

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874805306.jpg?1793349368

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. МГКЛ допустила технический дефолт при выплате купона по выпуску облигаций объемом 1 миллиард рублей - 29 октября она должна была выплатить 21-й купон на общую сумму 24,66 миллиона рублей, следует из сообщения эмитента. "Неисполнение перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации в безналичном порядке на счет в центральный депозитарий (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий"), 24 660 000 рублей", - сообщил эмитент в качестве причины неисполнения обязательств. "Группа прилагает все усилия для урегулирования ситуации с задолженностью дочерних компаний и выплатой купонного дохода и информирует держателей ценных бумаг в установленном порядке", - также сообщила компания. Выпуск облигаций серии 001Р-07 компания разместила в феврале прошлого года по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. МГКЛ - группа компаний с диверсифицированным бизнесом, работающая на вторичном рынке высоколиквидных товаров. Акции материнской компании группы - ПАО "МГКЛ" - с декабря 2023 года обращаются на Московской бирже. В результате первичного публичного размещения акций (IPO) капитализация компании составила 3,17 миллиарда рублей. ПАО "МГКЛ" управляет несколькими направлениями деятельности дочерних организаций: оказывает услуги ресейла в рамках розничной сети в Московском регионе и через крупные платформы в России, проводит оптовую скупку и переработку лома драгоценных металлов для поставки чистого золота в банки и производителям ювелирных изделий, выдает займы под залог ювелирных, меховых изделий и бытовой техники.

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финансы