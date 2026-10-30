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Минфин не планирует менять порядок выплат по импортному топливному демпферу

Минфин не планирует менять порядок выплат по импортному топливному демпферу - 30.10.2026, ПРАЙМ

Минфин не планирует менять порядок выплат по импортному топливному демпферу

Минфин РФ не планирует вносить изменения в Налоговый кодекс, которые определяют порядок выплат по импортному топливному демпферу, сообщил журналистам... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T11:16+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ не планирует вносить изменения в Налоговый кодекс, которые определяют порядок выплат по импортному топливному демпферу, сообщил журналистам статс-секретарь - заместитель министра финансов Алексей Сазанов. "В НК никаких изменений мы вносить не будем в этой части", - ответил Сазанов на вопрос, будет ли отменен импортный демпфер в связи с частичным открытием экспорта дизтоплива. На фоне перебоев с поставками топлива этим летом в России начал действовать демпфер на импортный бензин. Кроме того, импортный демпфер был распространен на дизельное топливо и действует лишь в случае установления запрета на экспорт дизельного топлива, средних дистиллятов и авиационного керосина. Однако в начале октября правительство РФ частично сняло запрет на экспорт из России дизельного топлива, который действовал для производителей по 31 октября, для непроизводителей - по 31 января 2027 года. Ограничения были смягчены в связи с тем, что президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. Сазанов напомнил, что мера по импортному демпферу на дизельное топливо есть в Налоговом кодексе. И если действует запрет, то он выплачивается, если же запрета на первое число месяца нет, то в следующем месяце демпфер не выплачивается. "Соответственно, сейчас, когда будут регулироваться экспортные поставки дизельного топлива, надо смотреть, какой нормативный документ выпустит Минэнерго. В НК мы ничего не правим. Поэтому это исключительно вопрос к Минэнерго. То есть снимут они запрет, не снимут они запрет, - от этого будет зависеть, выплачивается демпфер или нет", - пояснил Сазанов. Демпфирующий механизм необходим для сдерживания внутренних цен на топливо. Государство компенсирует компаниям часть разницы цен в случае, если экспортная стоимость топлива выше условной внутрироссийской, указанной в Налоговом кодексе. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж.

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