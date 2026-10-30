Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин не планирует менять порядок выплат по импортному топливному демпферу - 30.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261030/minfin-874803836.html
Минфин не планирует менять порядок выплат по импортному топливному демпферу
Минфин не планирует менять порядок выплат по импортному топливному демпферу - 30.10.2026, ПРАЙМ
Минфин не планирует менять порядок выплат по импортному топливному демпферу
Минфин РФ не планирует вносить изменения в Налоговый кодекс, которые определяют порядок выплат по импортному топливному демпферу, сообщил журналистам... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T11:16+0300
2026-10-30T11:22+0300
сша
алексей сазанов
владимир путин
дональд трамп
минфин рф
минфин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874803836.jpg?1793348536
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ не планирует вносить изменения в Налоговый кодекс, которые определяют порядок выплат по импортному топливному демпферу, сообщил журналистам статс-секретарь - заместитель министра финансов Алексей Сазанов. "В НК никаких изменений мы вносить не будем в этой части", - ответил Сазанов на вопрос, будет ли отменен импортный демпфер в связи с частичным открытием экспорта дизтоплива. На фоне перебоев с поставками топлива этим летом в России начал действовать демпфер на импортный бензин. Кроме того, импортный демпфер был распространен на дизельное топливо и действует лишь в случае установления запрета на экспорт дизельного топлива, средних дистиллятов и авиационного керосина. Однако в начале октября правительство РФ частично сняло запрет на экспорт из России дизельного топлива, который действовал для производителей по 31 октября, для непроизводителей - по 31 января 2027 года. Ограничения были смягчены в связи с тем, что президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. Сазанов напомнил, что мера по импортному демпферу на дизельное топливо есть в Налоговом кодексе. И если действует запрет, то он выплачивается, если же запрета на первое число месяца нет, то в следующем месяце демпфер не выплачивается. "Соответственно, сейчас, когда будут регулироваться экспортные поставки дизельного топлива, надо смотреть, какой нормативный документ выпустит Минэнерго. В НК мы ничего не правим. Поэтому это исключительно вопрос к Минэнерго. То есть снимут они запрет, не снимут они запрет, - от этого будет зависеть, выплачивается демпфер или нет", - пояснил Сазанов. Демпфирующий механизм необходим для сдерживания внутренних цен на топливо. Государство компенсирует компаниям часть разницы цен в случае, если экспортная стоимость топлива выше условной внутрироссийской, указанной в Налоговом кодексе. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, алексей сазанов, владимир путин, дональд трамп, минфин рф, минфин
США, Алексей Сазанов, Владимир Путин, Дональд Трамп, Минфин РФ, Минфин
11:16 30.10.2026 (обновлено: 11:22 30.10.2026)
 
Минфин не планирует менять порядок выплат по импортному топливному демпферу

Минфин не планирует изменения в Налоговый кодекс по импортному топливному демпферу

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ не планирует вносить изменения в Налоговый кодекс, которые определяют порядок выплат по импортному топливному демпферу, сообщил журналистам статс-секретарь - заместитель министра финансов Алексей Сазанов.
"В НК никаких изменений мы вносить не будем в этой части", - ответил Сазанов на вопрос, будет ли отменен импортный демпфер в связи с частичным открытием экспорта дизтоплива.
На фоне перебоев с поставками топлива этим летом в России начал действовать демпфер на импортный бензин. Кроме того, импортный демпфер был распространен на дизельное топливо и действует лишь в случае установления запрета на экспорт дизельного топлива, средних дистиллятов и авиационного керосина.
Однако в начале октября правительство РФ частично сняло запрет на экспорт из России дизельного топлива, который действовал для производителей по 31 октября, для непроизводителей - по 31 января 2027 года. Ограничения были смягчены в связи с тем, что президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок.
Сазанов напомнил, что мера по импортному демпферу на дизельное топливо есть в Налоговом кодексе. И если действует запрет, то он выплачивается, если же запрета на первое число месяца нет, то в следующем месяце демпфер не выплачивается.
"Соответственно, сейчас, когда будут регулироваться экспортные поставки дизельного топлива, надо смотреть, какой нормативный документ выпустит Минэнерго. В НК мы ничего не правим. Поэтому это исключительно вопрос к Минэнерго. То есть снимут они запрет, не снимут они запрет, - от этого будет зависеть, выплачивается демпфер или нет", - пояснил Сазанов.
Демпфирующий механизм необходим для сдерживания внутренних цен на топливо. Государство компенсирует компаниям часть разницы цен в случае, если экспортная стоимость топлива выше условной внутрироссийской, указанной в Налоговом кодексе. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж.
 
СШААлексей СазановВладимир ПутинДональд ТрампМинфин РФМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала