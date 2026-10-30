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Минфин не планирует менять порядок выплат по импортному топливному демпферу
Минфин не планирует менять порядок выплат по импортному топливному демпферу - 30.10.2026, ПРАЙМ
Минфин не планирует менять порядок выплат по импортному топливному демпферу
Минфин РФ не планирует вносить изменения в Налоговый кодекс, которые определяют порядок выплат по импортному топливному демпферу, сообщил журналистам... | 30.10.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ не планирует вносить изменения в Налоговый кодекс, которые определяют порядок выплат по импортному топливному демпферу, сообщил журналистам статс-секретарь - заместитель министра финансов Алексей Сазанов. "В НК никаких изменений мы вносить не будем в этой части", - ответил Сазанов на вопрос, будет ли отменен импортный демпфер в связи с частичным открытием экспорта дизтоплива. На фоне перебоев с поставками топлива этим летом в России начал действовать демпфер на импортный бензин. Кроме того, импортный демпфер был распространен на дизельное топливо и действует лишь в случае установления запрета на экспорт дизельного топлива, средних дистиллятов и авиационного керосина. Однако в начале октября правительство РФ частично сняло запрет на экспорт из России дизельного топлива, который действовал для производителей по 31 октября, для непроизводителей - по 31 января 2027 года. Ограничения были смягчены в связи с тем, что президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. Сазанов напомнил, что мера по импортному демпферу на дизельное топливо есть в Налоговом кодексе. И если действует запрет, то он выплачивается, если же запрета на первое число месяца нет, то в следующем месяце демпфер не выплачивается. "Соответственно, сейчас, когда будут регулироваться экспортные поставки дизельного топлива, надо смотреть, какой нормативный документ выпустит Минэнерго. В НК мы ничего не правим. Поэтому это исключительно вопрос к Минэнерго. То есть снимут они запрет, не снимут они запрет, - от этого будет зависеть, выплачивается демпфер или нет", - пояснил Сазанов. Демпфирующий механизм необходим для сдерживания внутренних цен на топливо. Государство компенсирует компаниям часть разницы цен в случае, если экспортная стоимость топлива выше условной внутрироссийской, указанной в Налоговом кодексе. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж.
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сша, алексей сазанов, владимир путин, дональд трамп, минфин рф, минфин
США, Алексей Сазанов, Владимир Путин, Дональд Трамп, Минфин РФ, Минфин
Минфин не планирует менять порядок выплат по импортному топливному демпферу
Минфин не планирует изменения в Налоговый кодекс по импортному топливному демпферу
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ не планирует вносить изменения в Налоговый кодекс, которые определяют порядок выплат по импортному топливному демпферу, сообщил журналистам статс-секретарь - заместитель министра финансов Алексей Сазанов.
"В НК никаких изменений мы вносить не будем в этой части", - ответил Сазанов на вопрос, будет ли отменен импортный демпфер в связи с частичным открытием экспорта дизтоплива.
На фоне перебоев с поставками топлива этим летом в России начал действовать демпфер на импортный бензин. Кроме того, импортный демпфер был распространен на дизельное топливо и действует лишь в случае установления запрета на экспорт дизельного топлива, средних дистиллятов и авиационного керосина.
Однако в начале октября правительство РФ частично сняло запрет на экспорт из России дизельного топлива, который действовал для производителей по 31 октября, для непроизводителей - по 31 января 2027 года. Ограничения были смягчены в связи с тем, что президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок.
Сазанов напомнил, что мера по импортному демпферу на дизельное топливо есть в Налоговом кодексе. И если действует запрет, то он выплачивается, если же запрета на первое число месяца нет, то в следующем месяце демпфер не выплачивается.
"Соответственно, сейчас, когда будут регулироваться экспортные поставки дизельного топлива, надо смотреть, какой нормативный документ выпустит Минэнерго. В НК мы ничего не правим. Поэтому это исключительно вопрос к Минэнерго. То есть снимут они запрет, не снимут они запрет, - от этого будет зависеть, выплачивается демпфер или нет", - пояснил Сазанов.
Демпфирующий механизм необходим для сдерживания внутренних цен на топливо. Государство компенсирует компаниям часть разницы цен в случае, если экспортная стоимость топлива выше условной внутрироссийской, указанной в Налоговом кодексе. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж.