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Минфин рассказал о льготах для проекта "Ямал СПГ"
Минфин рассказал о льготах для проекта "Ямал СПГ" - 30.10.2026, ПРАЙМ
Минфин рассказал о льготах для проекта "Ямал СПГ"
Объем льгот для проекта "Ямал СПГ" будет не больше, чем инвестиции "Новатэка" на Камчатке, заявил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T11:16+0300
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Объем льгот для проекта "Ямал СПГ" будет не больше, чем инвестиции "Новатэка" на Камчатке, заявил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. "Объем льгот (будет учитываться - ред.) только в объеме осуществляемых инвестиций. Соответственно, либо в строительстве регазиционных терминалов на Камчатке, которые будут нужны для того, чтобы газифицировать Камчатку, либо в развитие СПГ-проектов. То есть, льготы не могут быть больше, чем объем осуществленных инвестиций", - ответил он на вопрос, как будут работать предоставляемые "Новатэку" льготы, в частности продление нулевой ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) до 2029 года для проекта по сжижению газа на Ямале "Ямал СПГ". В начале октября правительство РФ предложило продлить нулевую ставку НДПИ для проектов по сжижению газа на Ямале до 2029 года включительно при условии заключения инвестиционного соглашения. Мера призвана компенсировать недостающее бюджетное финансирование для достройки гидротехнических сооружений, береговых объектов и газопроводов регазификационного СПГ-комплекса на Камчатке, а также обеспечить развитие и стабильную работу российских СПГ-проектов. Нулевая ставка НДПИ распространяется на газ, добываемый на участках недр, расположенных полностью или частично на полуостровах Ямал или Гыданский в Ямало-Ненецком автономном округе, исключительно для производства СПГ, аммиака или водорода до достижения накопленного объема добычи газа 250 миллиардов кубометров или не позднее чем по истечении 12 лет с запуска проекта. Пуск первой линии "Ямал СПГ" состоялся в декабре 2017 года, вторая технологическая линия завода запущена в августе 2018 года.
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газ, камчатка, ямал, алексей сазанов, ямал спг, новатэк
Газ, КАМЧАТКА, ЯМАЛ, Алексей Сазанов, Ямал СПГ, Новатэк
Минфин рассказал о льготах для проекта "Ямал СПГ"
Минфин: объем льгот для "Ямал СПГ" будет не больше, чем инвестиции "Новатэка" на Камчатке
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Объем льгот для проекта "Ямал СПГ" будет не больше, чем инвестиции "Новатэка" на Камчатке, заявил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
"Объем льгот (будет учитываться - ред.) только в объеме осуществляемых инвестиций. Соответственно, либо в строительстве регазиционных терминалов на Камчатке, которые будут нужны для того, чтобы газифицировать Камчатку, либо в развитие СПГ-проектов. То есть, льготы не могут быть больше, чем объем осуществленных инвестиций", - ответил он на вопрос, как будут работать предоставляемые "Новатэку" льготы, в частности продление нулевой ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) до 2029 года для проекта по сжижению газа на Ямале "Ямал СПГ".
В начале октября правительство РФ предложило продлить нулевую ставку НДПИ для проектов по сжижению газа на Ямале до 2029 года включительно при условии заключения инвестиционного соглашения. Мера призвана компенсировать недостающее бюджетное финансирование для достройки гидротехнических сооружений, береговых объектов и газопроводов регазификационного СПГ-комплекса на Камчатке, а также обеспечить развитие и стабильную работу российских СПГ-проектов.
Нулевая ставка НДПИ распространяется на газ, добываемый на участках недр, расположенных полностью или частично на полуостровах Ямал или Гыданский в Ямало-Ненецком автономном округе, исключительно для производства СПГ, аммиака или водорода до достижения накопленного объема добычи газа 250 миллиардов кубометров или не позднее чем по истечении 12 лет с запуска проекта.
Пуск первой линии "Ямал СПГ" состоялся в декабре 2017 года, вторая технологическая линия завода запущена в августе 2018 года.