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Минфин не планирует возобновлять мораторий на обнуление топливного демпфера

Минфин не планирует возобновлять мораторий на обнуление топливного демпфера - 30.10.2026, ПРАЙМ

Минфин не планирует возобновлять мораторий на обнуление топливного демпфера

Активных обсуждений о возобновлении моратория на обнуление топливного демпфера в России сейчас не ведется, сообщил журналистам статс-секретарь - заместитель... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T11:16+0300

2026-10-30T11:16+0300

2026-10-30T11:23+0300

финансы

россия

алексей сазанов

александр новак

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Активных обсуждений о возобновлении моратория на обнуление топливного демпфера в России сейчас не ведется, сообщил журналистам статс-секретарь - заместитель министра финансов Алексей Сазанов. "Мы сейчас активно не обсуждаем. В плане, чтобы изменения вносить", - ответил Сазанов на вопрос, будет ли возобновлен мораторий на обнуление топливного демпфера. Мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу действовал с октября 2025 по май 2026 года. В конце апреля текущего года вице-премьер Александр Новак сообщал, что правительство приняло решение не продлевать мораторий. Демпфер платится в пользу нефтяников, только если экспортная цена топлива выше внутрироссийской. С сентября 2025 года действует новая формула расчета выплат по демпферу: если в среднем за месяц биржевая цена бензина в РФ превысила отсечку на 20%, а дизтоплива - на 30%, то выплаты обнуляются.

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финансы, россия, алексей сазанов, александр новак