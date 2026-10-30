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Минфин не планирует возобновлять мораторий на обнуление топливного демпфера - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Минфин не планирует возобновлять мораторий на обнуление топливного демпфера
Минфин не планирует возобновлять мораторий на обнуление топливного демпфера - 30.10.2026, ПРАЙМ
Минфин не планирует возобновлять мораторий на обнуление топливного демпфера
Активных обсуждений о возобновлении моратория на обнуление топливного демпфера в России сейчас не ведется, сообщил журналистам статс-секретарь - заместитель... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T11:16+0300
2026-10-30T11:23+0300
финансы
россия
алексей сазанов
александр новак
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874804019.jpg?1793348593
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Активных обсуждений о возобновлении моратория на обнуление топливного демпфера в России сейчас не ведется, сообщил журналистам статс-секретарь - заместитель министра финансов Алексей Сазанов. "Мы сейчас активно не обсуждаем. В плане, чтобы изменения вносить", - ответил Сазанов на вопрос, будет ли возобновлен мораторий на обнуление топливного демпфера. Мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу действовал с октября 2025 по май 2026 года. В конце апреля текущего года вице-премьер Александр Новак сообщал, что правительство приняло решение не продлевать мораторий. Демпфер платится в пользу нефтяников, только если экспортная цена топлива выше внутрироссийской. С сентября 2025 года действует новая формула расчета выплат по демпферу: если в среднем за месяц биржевая цена бензина в РФ превысила отсечку на 20%, а дизтоплива - на 30%, то выплаты обнуляются.
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финансы, россия, алексей сазанов, александр новак
Финансы, РОССИЯ, Алексей Сазанов, Александр Новак
11:16 30.10.2026 (обновлено: 11:23 30.10.2026)
 
Минфин не планирует возобновлять мораторий на обнуление топливного демпфера

Минфин: возврат моратория на обнуление топливного демпфера сейчас не обсуждается

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Активных обсуждений о возобновлении моратория на обнуление топливного демпфера в России сейчас не ведется, сообщил журналистам статс-секретарь - заместитель министра финансов Алексей Сазанов.
"Мы сейчас активно не обсуждаем. В плане, чтобы изменения вносить", - ответил Сазанов на вопрос, будет ли возобновлен мораторий на обнуление топливного демпфера.
Мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу действовал с октября 2025 по май 2026 года. В конце апреля текущего года вице-премьер Александр Новак сообщал, что правительство приняло решение не продлевать мораторий.
Демпфер платится в пользу нефтяников, только если экспортная цена топлива выше внутрироссийской. С сентября 2025 года действует новая формула расчета выплат по демпферу: если в среднем за месяц биржевая цена бензина в РФ превысила отсечку на 20%, а дизтоплива - на 30%, то выплаты обнуляются.
 
ФинансыРОССИЯАлексей СазановАлександр Новак
 
 
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