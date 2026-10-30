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Минфин не планирует вводить импортный демпфер на авиакеросин

Минфин не планирует вводить импортный демпфер на авиакеросин - 30.10.2026, ПРАЙМ

Минфин не планирует вводить импортный демпфер на авиакеросин

Минфин России не планирует предлагать ввести импортный демпфер на авиакеросин ко второму чтению поправок в Налоговый кодекс (НК) РФ, сообщил журналистам... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T11:16+0300

2026-10-30T11:16+0300

2026-10-30T11:24+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Минфин России не планирует предлагать ввести импортный демпфер на авиакеросин ко второму чтению поправок в Налоговый кодекс (НК) РФ, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. "Таких решений не обсуждается сейчас. Мы не будем предлагать ко второму чтению", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли Минфин ввести импортный демпфер на авиакеросин ко второму чтению поправок в НК РФ. Сазанов пояснил, что на текущий момент в бюджете ограниченные доходы, поэтому "сейчас мы никаких дополнительных демпферов предлагать не будем". В начале октября вице-премьер Александр Новак сообщал, что рынок авиакеросина в России сбалансирован. Демпфирующий механизм для авиакеросина действует в России с сентября 2021 года и используется для сдерживания затрат авиакомпаний на топливо на внутреннем рынке. Если экспортная цена авиакеросина выше установленной отсечки, государство компенсирует авиакомпаниям часть этой разницы, чтобы сдерживать конечную стоимость топлива для перевозчиков. При этом особенность этого механизма состоит в том, что выплаты получает не производитель керосина, а его потребитель - авиакомпании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, алексей сазанов, александр новак, минфин, минфин рф