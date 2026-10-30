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Минфин не получал от Минпромторга предложений по акцизу на импортную сталь - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Минфин не получал от Минпромторга предложений по акцизу на импортную сталь
Минфин не получал от Минпромторга предложений по акцизу на импортную сталь - 30.10.2026, ПРАЙМ
Минфин не получал от Минпромторга предложений по акцизу на импортную сталь
Предложений от Минпромторга по введению акциза на импортную сталь пока нет, изменений в Налоговый кодекс ко второму чтению не планируется, рассказал журналистам | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T11:19+0300
2026-10-30T11:27+0300
бизнес
россия
алексей сазанов
минпромторг
минфин
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Предложений от Минпромторга по введению акциза на импортную сталь пока нет, изменений в Налоговый кодекс ко второму чтению не планируется, рассказал журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. "Сейчас от Минпромторга предложений о том, чтобы вводить пока акциз на импортную сталь, нет. То есть если такие предложения не поступят, то соответствующих изменений в Налоговом кодексе не будет", - ответил он на вопрос о текущем ходе обсуждения данной меры. "Поскольку они определяют государственную политику соответствующей отрасли, металлургической отрасли, то, конечно, мы будем опираться на их позицию. Сейчас предложений о введении акциза на импортную сталь от них нет. Соответственно, таких изменений тоже в Налоговый кодекс мы сейчас ко второму чтению не планируем", - уточнил замминистра. Ранее в октябре Сазанов сообщал журналистам, что Минфин ждет позицию Минпромторга по акцизу. В августе он рассказывал, что законопроект о введении акциза на импортную сталь разработан. Тогда же он уточнял, что размер акциза на российскую и ввозимую сталь будет равным - цена отсечения, при которой акциз обнуляется, сохранится на уровне 30 тысяч рублей за тонну. Весной замминистра заявлял, что формула расчета акциза будет привязана к конечной продукции с использованием жидкой стали. В апреле Сазанов допускал, что акциз вступит в силу не позднее 1 января 2027 года.
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бизнес, россия, алексей сазанов, минпромторг, минфин
Бизнес, РОССИЯ, Алексей Сазанов, Минпромторг, Минфин
11:19 30.10.2026 (обновлено: 11:27 30.10.2026)
 
Минфин не получал от Минпромторга предложений по акцизу на импортную сталь

Сазанов: Минфин пока не получал от Минпромторга предложений по акцизу на импортную сталь

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Предложений от Минпромторга по введению акциза на импортную сталь пока нет, изменений в Налоговый кодекс ко второму чтению не планируется, рассказал журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
"Сейчас от Минпромторга предложений о том, чтобы вводить пока акциз на импортную сталь, нет. То есть если такие предложения не поступят, то соответствующих изменений в Налоговом кодексе не будет", - ответил он на вопрос о текущем ходе обсуждения данной меры.
"Поскольку они определяют государственную политику соответствующей отрасли, металлургической отрасли, то, конечно, мы будем опираться на их позицию. Сейчас предложений о введении акциза на импортную сталь от них нет. Соответственно, таких изменений тоже в Налоговый кодекс мы сейчас ко второму чтению не планируем", - уточнил замминистра.
Ранее в октябре Сазанов сообщал журналистам, что Минфин ждет позицию Минпромторга по акцизу.
В августе он рассказывал, что законопроект о введении акциза на импортную сталь разработан. Тогда же он уточнял, что размер акциза на российскую и ввозимую сталь будет равным - цена отсечения, при которой акциз обнуляется, сохранится на уровне 30 тысяч рублей за тонну.
Весной замминистра заявлял, что формула расчета акциза будет привязана к конечной продукции с использованием жидкой стали. В апреле Сазанов допускал, что акциз вступит в силу не позднее 1 января 2027 года.
 
БизнесРОССИЯАлексей СазановМинпромторгМинфин
 
 
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