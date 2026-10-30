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В Минфине рассказали о роли семейной ипотеки на рынке жилья
В Минфине рассказали о роли семейной ипотеки на рынке жилья - 30.10.2026, ПРАЙМ
В Минфине рассказали о роли семейной ипотеки на рынке жилья
Корректировка программы семейной ипотеки будет способствовать равновесию спроса и предложения на российском рынке жилья, заявил в подкасте сервиса Сбербанка... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T16:21+0300
2026-10-30T16:21+0300
2026-10-30T16:21+0300
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МОСКВА, 30 окт – ПРАЙМ. Корректировка программы семейной ипотеки будет способствовать равновесию спроса и предложения на российском рынке жилья, заявил в подкасте сервиса Сбербанка "Домклик" "Под одной крышей" директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.
"Мы говорим о том, что ресурсы не бесконечны. Нельзя забывать, что любые государственные расходы – вклад в денежно-кредитную политику. Если мы будем продолжать больше тратить, мы будем дольше жить в цикле высоких ставок. Ребалансировка должна произойти по многим составляющим", – сказал Яковлев.
Он подчеркнул, что доступность жилья зависит не только от ипотечного платежа, но и других факторов, прежде всего тех, которые закладываются в цену квадратного метра. Корректировка баланса спроса и предложения на рынке жилья, по словам главы департамента, может быть выражена в более гибком, адресном подходе застройщиков к работе с клиентами.
В 2018 году, когда запустили программу семейной ипотеки, на долю однушек и двушек в новостройках приходилось примерно 75% предложения, сегодня показатель приближается к 85%, обратил внимание Яковлев. "Мы говорим все-таки о поддержке семей с детьми. Но, глядя на статистику, задаешься вопросом, кого мы таргетируем в этом случае как категорию, для которой застройщики должны возводить жилье", – отметил он.
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недвижимость, финансы, банки, сбербанк, домклик, минфин
Недвижимость, Финансы, Банки, Сбербанк, Домклик, Минфин
В Минфине рассказали о роли семейной ипотеки на рынке жилья
Минфин: корректировка программы семейной ипотеки поможет равновесию спроса и предложения
МОСКВА, 30 окт – ПРАЙМ. Корректировка программы семейной ипотеки будет способствовать равновесию спроса и предложения на российском рынке жилья, заявил в подкасте сервиса Сбербанка "Домклик" "Под одной крышей" директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.
"Мы говорим о том, что ресурсы не бесконечны. Нельзя забывать, что любые государственные расходы – вклад в денежно-кредитную политику. Если мы будем продолжать больше тратить, мы будем дольше жить в цикле высоких ставок. Ребалансировка должна произойти по многим составляющим", – сказал Яковлев.
Он подчеркнул, что доступность жилья зависит не только от ипотечного платежа, но и других факторов, прежде всего тех, которые закладываются в цену квадратного метра. Корректировка баланса спроса и предложения на рынке жилья, по словам главы департамента, может быть выражена в более гибком, адресном подходе застройщиков к работе с клиентами.
В 2018 году, когда запустили программу семейной ипотеки, на долю однушек и двушек в новостройках приходилось примерно 75% предложения, сегодня показатель приближается к 85%, обратил внимание Яковлев. "Мы говорим все-таки о поддержке семей с детьми. Но, глядя на статистику, задаешься вопросом, кого мы таргетируем в этом случае как категорию, для которой застройщики должны возводить жилье", – отметил он.