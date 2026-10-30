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Минфин объяснил, почему россияне не спешат досрочно гасить ипотеку - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Минфин объяснил, почему россияне не спешат досрочно гасить ипотеку
Минфин объяснил, почему россияне не спешат досрочно гасить ипотеку - 30.10.2026, ПРАЙМ
Минфин объяснил, почему россияне не спешат досрочно гасить ипотеку
Россияне не стремятся досрочно гасить ипотеку из-за льготных программ, так как заемщикам выгоднее держать свободные средства на высокодоходных депозитах,... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T16:27+0300
2026-10-30T16:27+0300
банки
недвижимость
финансы
сбербанк
домклик
минфин
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МОСКВА, 30 окт – ПРАЙМ. Россияне не стремятся досрочно гасить ипотеку из-за льготных программ, так как заемщикам выгоднее держать свободные средства на высокодоходных депозитах, рассказал в подкасте сервиса Сбербанка "Домклик" "Под одной крышей" глава департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев. "До масштабирования программы семейной ипотеки средний срок погашения ипотечного кредита по рынку был ниже десяти лет. Люди брали кредит на 15-20 лет, но старались его пораньше погасить. Сегодня есть доля субсидируемых программ, где процентный риск лежит на государстве, а человек может положить деньги на депозит. Сегодня средний срок погашения ипотеки перевалил за 15 лет, потому что экономического стимула досрочно закрывать кредит нет", – сказал он. По словам Яковлева, доля льготных программ достигла 50% всего ипотечного рынка (первичного и вторичного), что создает повышенную нагрузку на бюджет, увеличивает кредитные портфели банков, усиливает кредитную нагрузку на граждан. "Все эти факторы в совокупности говорят о том, что ребалансировку на рынке жилья нужно было проводить", – подчеркнул глава департамента. Он отметил, что после изменения условий семейной ипотеки объем ее выдачи снизился, но приток средств на эскроу-счета сохраняется за счет рыночной ипотеки, средств, снятых с депозитов, и других источников. "Рынок на пути к тому, чтобы найти баланс. Ипотечное плечо, безусловно, станет меньше. В этой связи застройщикам необходим более адресный подход к жизненным ситуациям своих потенциальных клиентов", – добавил Яковлев.
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банки, недвижимость, финансы, сбербанк, домклик, минфин
Банки, Недвижимость, Финансы, Сбербанк, Домклик, Минфин
16:27 30.10.2026
 
Минфин объяснил, почему россияне не спешат досрочно гасить ипотеку

Минфин: россияне не стремятся досрочно гасить ипотеку из-за льготных программ

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МОСКВА, 30 окт – ПРАЙМ. Россияне не стремятся досрочно гасить ипотеку из-за льготных программ, так как заемщикам выгоднее держать свободные средства на высокодоходных депозитах, рассказал в подкасте сервиса Сбербанка "Домклик" "Под одной крышей" глава департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.
"До масштабирования программы семейной ипотеки средний срок погашения ипотечного кредита по рынку был ниже десяти лет. Люди брали кредит на 15-20 лет, но старались его пораньше погасить. Сегодня есть доля субсидируемых программ, где процентный риск лежит на государстве, а человек может положить деньги на депозит. Сегодня средний срок погашения ипотеки перевалил за 15 лет, потому что экономического стимула досрочно закрывать кредит нет", – сказал он.
По словам Яковлева, доля льготных программ достигла 50% всего ипотечного рынка (первичного и вторичного), что создает повышенную нагрузку на бюджет, увеличивает кредитные портфели банков, усиливает кредитную нагрузку на граждан. "Все эти факторы в совокупности говорят о том, что ребалансировку на рынке жилья нужно было проводить", – подчеркнул глава департамента.
Он отметил, что после изменения условий семейной ипотеки объем ее выдачи снизился, но приток средств на эскроу-счета сохраняется за счет рыночной ипотеки, средств, снятых с депозитов, и других источников.
"Рынок на пути к тому, чтобы найти баланс. Ипотечное плечо, безусловно, станет меньше. В этой связи застройщикам необходим более адресный подход к жизненным ситуациям своих потенциальных клиентов", – добавил Яковлев.
 
БанкиНедвижимостьФинансыСбербанкДомкликМинфин
 
 
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