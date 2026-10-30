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Россия будет выделять дружественным странам больше квот на обучение в вузах
Россия будет выделять дружественным странам больше квот на обучение в вузах - 30.10.2026, ПРАЙМ
Россия будет выделять дружественным странам больше квот на обучение в вузах
Россия планирует перераспределять квоты для иностранных студентов в пользу дружественных стран и наращивать возможности для обучения граждан африканских... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T12:04+0300
2026-10-30T12:04+0300
2026-10-30T12:04+0300
россия
африка
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Россия планирует перераспределять квоты для иностранных студентов в пользу дружественных стран и наращивать возможности для обучения граждан африканских государств, сообщил замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский. "Общая численность квоты - 30 тысяч для иностранных студентов - останется неизменной, но будет перераспределяться и дальше в сторону дружественных стран, стран, в которых большой интерес для обучения в России, и где нам самим важно иметь выпускников наших вузов для того, чтобы более эффективно выстраивать отношения и дипломатические, и экономические, и научные связи... Действительно, будем последовательно наращивать возможности для обучения африканских студентов здесь, как на бесплатной основе, так и на коммерческой", - сказал Могилевский журналистам. Он отметил, что сегодня в России обучаются уже почти 40 тысяч студентов из Африки. Примерно треть из них учится за счет российского бюджета в рамках квот правительства, и две трети - на платной основе. "Квота для африканских студентов действительно увеличивается. За пять лет она выросла больше, чем в полтора раза. И сегодня составляет примерно 5,5 тысяч мест в год для всех африканских студентов", - подчеркнул Могилевский.
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россия, африка, минобрнауки
РОССИЯ, АФРИКА, Минобрнауки
Россия будет выделять дружественным странам больше квот на обучение в вузах
Минобрнауки: Россия будет выделять дружественным странам больше квот на обучение в вузах
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Россия планирует перераспределять квоты для иностранных студентов в пользу дружественных стран и наращивать возможности для обучения граждан африканских государств, сообщил замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский.
"Общая численность квоты - 30 тысяч для иностранных студентов - останется неизменной, но будет перераспределяться и дальше в сторону дружественных стран, стран, в которых большой интерес для обучения в России, и где нам самим важно иметь выпускников наших вузов для того, чтобы более эффективно выстраивать отношения и дипломатические, и экономические, и научные связи... Действительно, будем последовательно наращивать возможности для обучения африканских студентов здесь, как на бесплатной основе, так и на коммерческой", - сказал Могилевский журналистам.
Он отметил, что сегодня в России обучаются уже почти 40 тысяч студентов из Африки. Примерно треть из них учится за счет российского бюджета в рамках квот правительства, и две трети - на платной основе.
"Квота для африканских студентов действительно увеличивается. За пять лет она выросла больше, чем в полтора раза. И сегодня составляет примерно 5,5 тысяч мест в год для всех африканских студентов", - подчеркнул Могилевский.