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Минсельхоз рассчитывает, что в следующем году вылов лососевых будет лучше

Минсельхоз рассчитывает, что в следующем году вылов лососевых будет лучше - 30.10.2026, ПРАЙМ

Минсельхоз рассчитывает, что в следующем году вылов лососевых будет лучше

Минсельхоз России рассчитывает, что в следующем году лососевая путина будет лучше, чем в этом, заявила глава ведомства Оксана Лут. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T12:02+0300

2026-10-30T12:02+0300

2026-10-30T12:24+0300

оксана лут

минсельхоз

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Минсельхоз России рассчитывает, что в следующем году лососевая путина будет лучше, чем в этом, заявила глава ведомства Оксана Лут. "Лосось не зашел. Ну вот не зашел, и все… Пока вот в этом сезоне она вот так зашла. Это природа. Следующий, мы надеемся, будет получше", - сказала она журналистам. Лут отметила также, что в российских водах появился тунец, которого никогда в стране не было.

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оксана лут, минсельхоз