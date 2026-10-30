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Минсельхоз рассчитывает, что в следующем году вылов лососевых будет лучше - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Минсельхоз рассчитывает, что в следующем году вылов лососевых будет лучше
Минсельхоз рассчитывает, что в следующем году вылов лососевых будет лучше - 30.10.2026, ПРАЙМ
Минсельхоз рассчитывает, что в следующем году вылов лососевых будет лучше
Минсельхоз России рассчитывает, что в следующем году лососевая путина будет лучше, чем в этом, заявила глава ведомства Оксана Лут. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T12:02+0300
2026-10-30T12:24+0300
оксана лут
минсельхоз
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874807967.jpg?1793352296
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Минсельхоз России рассчитывает, что в следующем году лососевая путина будет лучше, чем в этом, заявила глава ведомства Оксана Лут. "Лосось не зашел. Ну вот не зашел, и все… Пока вот в этом сезоне она вот так зашла. Это природа. Следующий, мы надеемся, будет получше", - сказала она журналистам. Лут отметила также, что в российских водах появился тунец, которого никогда в стране не было.
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40
оксана лут, минсельхоз
Оксана Лут, Минсельхоз
12:02 30.10.2026 (обновлено: 12:24 30.10.2026)
 
Минсельхоз рассчитывает, что в следующем году вылов лососевых будет лучше

Лут: Минсельхоз рассчитывает, что в следующем году лососевая путина будет лучше

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Минсельхоз России рассчитывает, что в следующем году лососевая путина будет лучше, чем в этом, заявила глава ведомства Оксана Лут.
"Лосось не зашел. Ну вот не зашел, и все… Пока вот в этом сезоне она вот так зашла. Это природа. Следующий, мы надеемся, будет получше", - сказала она журналистам.
Лут отметила также, что в российских водах появился тунец, которого никогда в стране не было.
 
Оксана ЛутМинсельхоз
 
 
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