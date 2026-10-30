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В Минсельхозе пообещали подумать, как решить вопрос с красной икрой - 30.10.2026, ПРАЙМ
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В Минсельхозе пообещали подумать, как решить вопрос с красной икрой
В Минсельхозе пообещали подумать, как решить вопрос с красной икрой - 30.10.2026, ПРАЙМ
В Минсельхозе пообещали подумать, как решить вопрос с красной икрой
Минсельхоз будет думать, как решить вопрос с красной икрой в контексте изменения климата и снижения вылова лососевых, сообщила журналистам министр сельского... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T12:18+0300
2026-10-30T12:27+0300
оксана лут
минсельхоз
росрыболовство
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Минсельхоз будет думать, как решить вопрос с красной икрой в контексте изменения климата и снижения вылова лососевых, сообщила журналистам министр сельского хозяйства Оксана Лут. "У нас меняется климат. Лосось не зашел. Ну вот не зашел и все... Не хотелось бы, конечно, оставаться без красной икры. Будем думать, что с этим делать, но это природа", - сказала она. Как говорил ранее в октябре глава Росрыболовства Илья Шестаков, лососевая путина в этом году в России сложилась неудачной - вылов составит около 100 тысяч тонн (против прогнозировавшихся 227 тысяч тонн), и главной причиной этого стало изменение климата. По словам Шестакова, в этом году рыба из-за теплой погоды не везде даже в реки смогла зайти. Вместе с тем он заявлял, что красной икры на российском рынке к Новому году хватит всем.
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оксана лут, минсельхоз, росрыболовство
Оксана Лут, Минсельхоз, Росрыболовство
12:18 30.10.2026 (обновлено: 12:27 30.10.2026)
 
В Минсельхозе пообещали подумать, как решить вопрос с красной икрой

Лут: Минсельхоз будет думать, как решить вопрос с красной икрой на фоне изменения климата

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Минсельхоз будет думать, как решить вопрос с красной икрой в контексте изменения климата и снижения вылова лососевых, сообщила журналистам министр сельского хозяйства Оксана Лут.
"У нас меняется климат. Лосось не зашел. Ну вот не зашел и все... Не хотелось бы, конечно, оставаться без красной икры. Будем думать, что с этим делать, но это природа", - сказала она.
Как говорил ранее в октябре глава Росрыболовства Илья Шестаков, лососевая путина в этом году в России сложилась неудачной - вылов составит около 100 тысяч тонн (против прогнозировавшихся 227 тысяч тонн), и главной причиной этого стало изменение климата. По словам Шестакова, в этом году рыба из-за теплой погоды не везде даже в реки смогла зайти.
Вместе с тем он заявлял, что красной икры на российском рынке к Новому году хватит всем.
 
Оксана ЛутМинсельхозРосрыболовство
 
 
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