https://1prime.ru/20261030/minselhoz-874808658.html

В Минсельхозе пообещали подумать, как решить вопрос с красной икрой

В Минсельхозе пообещали подумать, как решить вопрос с красной икрой - 30.10.2026, ПРАЙМ

В Минсельхозе пообещали подумать, как решить вопрос с красной икрой

Минсельхоз будет думать, как решить вопрос с красной икрой в контексте изменения климата и снижения вылова лососевых, сообщила журналистам министр сельского... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T12:18+0300

2026-10-30T12:18+0300

2026-10-30T12:27+0300

оксана лут

минсельхоз

росрыболовство

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874808658.jpg?1793352446

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Минсельхоз будет думать, как решить вопрос с красной икрой в контексте изменения климата и снижения вылова лососевых, сообщила журналистам министр сельского хозяйства Оксана Лут. "У нас меняется климат. Лосось не зашел. Ну вот не зашел и все... Не хотелось бы, конечно, оставаться без красной икры. Будем думать, что с этим делать, но это природа", - сказала она. Как говорил ранее в октябре глава Росрыболовства Илья Шестаков, лососевая путина в этом году в России сложилась неудачной - вылов составит около 100 тысяч тонн (против прогнозировавшихся 227 тысяч тонн), и главной причиной этого стало изменение климата. По словам Шестакова, в этом году рыба из-за теплой погоды не везде даже в реки смогла зайти. Вместе с тем он заявлял, что красной икры на российском рынке к Новому году хватит всем.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

оксана лут, минсельхоз, росрыболовство