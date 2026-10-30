https://1prime.ru/20261030/mintrans-874837026.html
Минтранс предложил ограничить заход в порты иностранных судов старше 40 лет
Минтранс предложил ограничить заход в порты иностранных судов старше 40 лет - 30.10.2026, ПРАЙМ
Минтранс предложил ограничить заход в порты иностранных судов старше 40 лет
Минтранс РФ предложил ограничить заход в морские порты иностранных судов старше 40 лет, а российских - старше 50 лет, соответствующий законопроект вынесен на... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T20:49+0300
2026-10-30T20:49+0300
2026-10-30T20:53+0300
бизнес
россия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874837026.jpg?1793382807
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Минтранс РФ предложил ограничить заход в морские порты иностранных судов старше 40 лет, а российских - старше 50 лет, соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение, сообщило министерство. "Законопроект о "возрастном" флоте вынесен на общественное обсуждение. Предлагается ограничить заход в российские морские порты судов старше 50 лет под российским флагом и 40 лет – под иностранным", - говорится в сообщении. Суда под иностранным флагом старше 30 при этом должны будут ежегодно подтверждать соответствие требованиям безопасности и защиты морской среды, отметили в Минтрансе. Документ об этом будет выдавать РС Класс (Российский морской регистр судоходства). "Для адаптации к новым правилам предусмотрен переходный период. В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования. Изменения призваны снизить риски аварий и экологических происшествий, а также создать дополнительные условия для обновления российского флота", - подчеркнули в министерстве. При оценке технического состояния судов будут учитываться своевременность прохождения осмотров и ремонтов, а также наличие необходимого страхования. Кроме того, дополнительные требования предусмотрены для судовладельцев, перевозчиков и операторов морских терминалов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия
Минтранс предложил ограничить заход в порты иностранных судов старше 40 лет
Минтранс предложил ограничить заход в морские порты иностранных судов старше 40 лет
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Минтранс РФ предложил ограничить заход в морские порты иностранных судов старше 40 лет, а российских - старше 50 лет, соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение, сообщило министерство.
"Законопроект о "возрастном" флоте вынесен на общественное обсуждение. Предлагается ограничить заход в российские морские порты судов старше 50 лет под российским флагом и 40 лет – под иностранным", - говорится в сообщении.
Суда под иностранным флагом старше 30 при этом должны будут ежегодно подтверждать соответствие требованиям безопасности и защиты морской среды, отметили в Минтрансе. Документ об этом будет выдавать РС Класс (Российский морской регистр судоходства).
"Для адаптации к новым правилам предусмотрен переходный период. В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования. Изменения призваны снизить риски аварий и экологических происшествий, а также создать дополнительные условия для обновления российского флота", - подчеркнули в министерстве.
При оценке технического состояния судов будут учитываться своевременность прохождения осмотров и ремонтов, а также наличие необходимого страхования. Кроме того, дополнительные требования предусмотрены для судовладельцев, перевозчиков и операторов морских терминалов.