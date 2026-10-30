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Минтранс предложил ограничить заход в порты иностранных судов старше 40 лет - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Минтранс предложил ограничить заход в порты иностранных судов старше 40 лет
Минтранс предложил ограничить заход в порты иностранных судов старше 40 лет - 30.10.2026, ПРАЙМ
Минтранс предложил ограничить заход в порты иностранных судов старше 40 лет
Минтранс РФ предложил ограничить заход в морские порты иностранных судов старше 40 лет, а российских - старше 50 лет, соответствующий законопроект вынесен на... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T20:49+0300
2026-10-30T20:53+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Минтранс РФ предложил ограничить заход в морские порты иностранных судов старше 40 лет, а российских - старше 50 лет, соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение, сообщило министерство. "Законопроект о "возрастном" флоте вынесен на общественное обсуждение. Предлагается ограничить заход в российские морские порты судов старше 50 лет под российским флагом и 40 лет – под иностранным", - говорится в сообщении. Суда под иностранным флагом старше 30 при этом должны будут ежегодно подтверждать соответствие требованиям безопасности и защиты морской среды, отметили в Минтрансе. Документ об этом будет выдавать РС Класс (Российский морской регистр судоходства). "Для адаптации к новым правилам предусмотрен переходный период. В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования. Изменения призваны снизить риски аварий и экологических происшествий, а также создать дополнительные условия для обновления российского флота", - подчеркнули в министерстве. При оценке технического состояния судов будут учитываться своевременность прохождения осмотров и ремонтов, а также наличие необходимого страхования. Кроме того, дополнительные требования предусмотрены для судовладельцев, перевозчиков и операторов морских терминалов.
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40
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
20:49 30.10.2026 (обновлено: 20:53 30.10.2026)
 
Минтранс предложил ограничить заход в порты иностранных судов старше 40 лет

Минтранс предложил ограничить заход в морские порты иностранных судов старше 40 лет

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Минтранс РФ предложил ограничить заход в морские порты иностранных судов старше 40 лет, а российских - старше 50 лет, соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение, сообщило министерство.
"Законопроект о "возрастном" флоте вынесен на общественное обсуждение. Предлагается ограничить заход в российские морские порты судов старше 50 лет под российским флагом и 40 лет – под иностранным", - говорится в сообщении.
Суда под иностранным флагом старше 30 при этом должны будут ежегодно подтверждать соответствие требованиям безопасности и защиты морской среды, отметили в Минтрансе. Документ об этом будет выдавать РС Класс (Российский морской регистр судоходства).
"Для адаптации к новым правилам предусмотрен переходный период. В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования. Изменения призваны снизить риски аварий и экологических происшествий, а также создать дополнительные условия для обновления российского флота", - подчеркнули в министерстве.
При оценке технического состояния судов будут учитываться своевременность прохождения осмотров и ремонтов, а также наличие необходимого страхования. Кроме того, дополнительные требования предусмотрены для судовладельцев, перевозчиков и операторов морских терминалов.
 
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