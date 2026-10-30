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Миронов предложил ввести льготы на такси для семей с детьми

Миронов предложил ввести льготы на такси для семей с детьми - 30.10.2026, ПРАЙМ

Миронов предложил ввести льготы на такси для семей с детьми

Поездка на такси для семей с детьми должна быть дешевле, чем по обычному тарифу, считает лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T11:54+0300

2026-10-30T11:54+0300

2026-10-30T11:54+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Поездка на такси для семей с детьми должна быть дешевле, чем по обычному тарифу, считает лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов. "Нужно сделать так, чтобы поездка на такси для семей с детьми была не дороже, а дешевле, чем по обычному тарифу. Разницу в цене перевозчикам можно было бы компенсировать за счет регионального или федерального бюджета", - сказал Миронов РИА Новости. По его словам, в этом и заключался бы смысл льготы на проезд для семей с детьми, поддержка которых должна стать безусловным приоритетом властей на всех уровнях. Политик напомнил, что ранее президент России Владимир Путин поручил изучить опыт Мордовии по формированию парка легковых такси для поездок с детьми по фиксированному тарифу. В декабре прошлого года в Саранске начало работать городское семейное такси с оснащенными детскими креслами машинами и фиксированными ценами на поездки. "Самый эффективный, на наш взгляд, способ - привлекать уже имеющиеся службы и агрегаторов такси. Одновременно надо гарантировать доступные тарифы для семей с детьми на федеральном уровне", - добавил Миронов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , сергей миронов, семья