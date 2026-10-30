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Мишустину представили кандидатуры на пост главы Росавиации
Мишустину представили кандидатуры на пост главы Росавиации - 30.10.2026, ПРАЙМ
Мишустину представили кандидатуры на пост главы Росавиации
Кандидатуры на пост главы Росавиации представлены премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, идет обсуждение, рассказал вице-премьер Андрей Никитин. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T21:10+0300
2026-10-30T21:10+0300
2026-10-30T21:10+0300
бизнес
михаил мишустин
росавиация
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Кандидатуры на пост главы Росавиации представлены премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, идет обсуждение, рассказал вице-премьер Андрей Никитин.
Ранее сегодня Мишустин назначил замглавы Росавиации Наталью Андрианову временно исполняющей обязанности главы ведомства. Дмитрий Ядров, руководившей Росавиацией до этого, 22 октября был назначен министром транспорта РФ.
"Идет обсуждение, председателю правительства предложены все кандидатуры, соответственно, он примет решение", - сообщил Никитин журналистам.
Вице-премьер добавил, что пока не может назвать имена предложенных кандидатов, но отметил, что все они очень профессиональны.
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бизнес, михаил мишустин, росавиация
Бизнес, Михаил Мишустин, Росавиация
Мишустину представили кандидатуры на пост главы Росавиации
Вице-премьер Никитин: кандидатуры на пост главы Росавиации представлены Мишустину
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Кандидатуры на пост главы Росавиации представлены премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, идет обсуждение, рассказал вице-премьер Андрей Никитин.
Ранее сегодня Мишустин назначил замглавы Росавиации Наталью Андрианову временно исполняющей обязанности главы ведомства. Дмитрий Ядров, руководившей Росавиацией до этого, 22 октября был назначен министром транспорта РФ.
"Идет обсуждение, председателю правительства предложены все кандидатуры, соответственно, он примет решение", - сообщил Никитин журналистам.
Вице-премьер добавил, что пока не может назвать имена предложенных кандидатов, но отметил, что все они очень профессиональны.