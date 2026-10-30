Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустину представили кандидатуры на пост главы Росавиации - 30.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261030/mishustin-874837509.html
Мишустину представили кандидатуры на пост главы Росавиации
Мишустину представили кандидатуры на пост главы Росавиации - 30.10.2026, ПРАЙМ
Мишустину представили кандидатуры на пост главы Росавиации
Кандидатуры на пост главы Росавиации представлены премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, идет обсуждение, рассказал вице-премьер Андрей Никитин. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T21:10+0300
2026-10-30T21:10+0300
бизнес
михаил мишустин
росавиация
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874837509.jpg?1793383842
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Кандидатуры на пост главы Росавиации представлены премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, идет обсуждение, рассказал вице-премьер Андрей Никитин. Ранее сегодня Мишустин назначил замглавы Росавиации Наталью Андрианову временно исполняющей обязанности главы ведомства. Дмитрий Ядров, руководившей Росавиацией до этого, 22 октября был назначен министром транспорта РФ. "Идет обсуждение, председателю правительства предложены все кандидатуры, соответственно, он примет решение", - сообщил Никитин журналистам. Вице-премьер добавил, что пока не может назвать имена предложенных кандидатов, но отметил, что все они очень профессиональны.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, михаил мишустин, росавиация
Бизнес, Михаил Мишустин, Росавиация
21:10 30.10.2026
 
Мишустину представили кандидатуры на пост главы Росавиации

Вице-премьер Никитин: кандидатуры на пост главы Росавиации представлены Мишустину

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Кандидатуры на пост главы Росавиации представлены премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, идет обсуждение, рассказал вице-премьер Андрей Никитин.
Ранее сегодня Мишустин назначил замглавы Росавиации Наталью Андрианову временно исполняющей обязанности главы ведомства. Дмитрий Ядров, руководившей Росавиацией до этого, 22 октября был назначен министром транспорта РФ.
"Идет обсуждение, председателю правительства предложены все кандидатуры, соответственно, он примет решение", - сообщил Никитин журналистам.
Вице-премьер добавил, что пока не может назвать имена предложенных кандидатов, но отметил, что все они очень профессиональны.
 
БизнесМихаил МишустинРосавиация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала