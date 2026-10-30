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Молдавия подпишет соглашение с Румынией о закупке военной техники

Молдавия подпишет соглашение с Румынией о закупке военной техники - 30.10.2026, ПРАЙМ

Молдавия подпишет соглашение с Румынией о закупке военной техники

Молдавия подпишет соглашение с Румынией, чтобы совместно приобрести военную технику в рамках европейской программы кредитования SAFE, заявил министр обороны... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T10:47+0300

2026-10-30T10:47+0300

2026-10-30T10:47+0300

мировая экономика

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КИШИНЕВ, 30 окт - ПРАЙМ. Молдавия подпишет соглашение с Румынией, чтобы совместно приобрести военную технику в рамках европейской программы кредитования SAFE, заявил министр обороны Анатолий Носатый. Премьер республики Василий Тофан заявил в среду, что Молдавия хочет получить возможность приобретать военные технологии с помощью кредитных программ Евросоюза. "На следующей неделе у меня будет визит в Румынию, будет встреча с новым министром обороны, мы подпишем соглашение о сотрудничестве в военной сфере. Мы подпишем соглашение о доступе к программе SAFE, чтобы закупать вместе с Румынией итальянские военные транспортные средства", - рассказал Носатый в эфире телеканала Jurnal TV. По его словам, Кишинев рассчитывает вместе с Бухарестом заключить контракт о покупке итальянских грузовиков, чтобы заменить ими "унаследованные от Советского Союза старые модели". Программа SAFE (Security Action for Europe) - это новый экстренный финансовый инструмент Евросоюза, запущенный в мае 2025 года. Он предоставляет до 150 миллиардов евро льготных долгосрочных кредитов для поддержки совместных закупок военной техники и укрепления оборонно-промышленной базы ЕС. Страны Запада и нынешние власти в Кишиневе во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти президента Майи Санду в стране стали часто проходить учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.

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мировая экономика, молдавия, румыния, ес