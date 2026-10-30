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Государственные и корпоративные облигации все ближе друг к другу - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Государственные и корпоративные облигации все ближе друг к другу
Государственные и корпоративные облигации все ближе друг к другу - 30.10.2026, ПРАЙМ
Государственные и корпоративные облигации все ближе друг к другу
График 1. Динамика доходности YTM% индексов государственных облигаций и индекса IFX | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T14:36+0300
2026-10-30T14:36+0300
мнения аналитиков
финансы
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центральные банки
"солид инвестиции"
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Макроэкономический контекстРублевые облигацииГрафик 1. Динамика доходности YTM% индексов государственных облигаций и индекса IFXГрафик 2. Спреды корпоративных облигаций* (G-спред) — разница между доходностью корпоративной облигации и государственной (ОФЗ) с таким же сроком до погашения. Отображает премию за кредитный рискВалютные облигацииГрафик 3. Динамика доходности YTM,% индексов замещающих и юаневых облигацийАвтор: Максим Плешков, главный аналитик по облигациям "Солид Инвестиции"
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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40
192
40
2026
Максим Плешков
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Максим Плешков
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/06/16/870980801_0:0:640:640_100x100_80_0_0_c992d4588396875157c59cd383337042.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, финансы, росстат, центральные банки, "солид инвестиции"
Мнения аналитиков, Финансы, Росстат, центральные банки, "Солид Инвестиции"
14:36 30.10.2026
 
Государственные и корпоративные облигации все ближе друг к другу

Аналитики "Солид Инвестиции" представили еженедельный обзор рынка облигаций.

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Максим Плешков, главный аналитик по облигациям Солид Инвестиции
Максим Плешков
Главный аналитик по облигациям "Солид Инвестиции"
Все материалы

Макроэкономический контекст

  1. 1.
    Росстат зафиксировал рост ИПЦ на неделе с 20 по 26 октября на 0,08% против 0,05% неделей ранее. С начала октября цены выросли на 1,14%, с начала года — на 6,24%. Годовая инфляция замедлилась до 7,11% против 7,15% по оценке Минэкономразвития.
  2. 2.
    Совет директоров Банка России на заседании, прошедшем 23 октября, оставил ключевую ставку без изменения на уровне 14%, а также представил новый среднесрочный прогноз ЦБ РФ. Согласно заявлению Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции по итогу заседания Совета директоров "остаются риски повышенных инфляционных ожиданий, длительного сохранения напряженной ситуации на рынке труда и бо́льшего бюджетного дефицита". Соответственно значительно сузилось пространство для снижения ключевой ставки. В соответствии с представленным прогнозом ЦБ РФ ключевая ставка до конца 2026 года скорее всего останется на уровне 14% и в базовом сценарии снизится до 12,5% к концу 2027 года. Инфляция в 2026 году в соответствии с обновлённым прогнозом ожидается на уровне 7,1-7,6%. При текущем накопленном росте цен в 6,5% это соответствует дополнительному повышению цен на 0,6–1,1% до конца декабря.

Рублевые облигации

  1. 1.
    Индекс гособлигаций RGBI продолжил расти на этой неделе на фоне положительных геополитических новостей, перевалив отметку 112,5 пунктов.
  2. 2.
    Кредитные спреды на неделе существенно не изменились.
  3. 3.
    На рынке корпоративных облигаций наблюдались следующие стоимостные колебания:
  • Рост цен на облигации ГК Самолёт на фоне новостей о договорённостях с банками-кредиторами;
  • Падение цен на облигации Полипласта на фоне понижения рейтинга с A.rս до BBB+.ru и изменения прогноза со "стабильного" на "рейтинг на пересмотре с возможностью понижения" от НКР;
  • Очень сильное падение цен на облигации МГКЛ в связи с блокировкой налоговой счетов дочерних компаний и подачей ФНС исков на банкротство этих дочерних компаний.

Индекс

Текущее значение, %

Неделю назад, %

Месяц назад, %

Год назад, %

Индекс гос. Облигаций (YTM)

15,89

15,98

16,10

14,92

Корпоративные облигации (YTM)

15,98

16,09

16,17

17,08

График 1. Динамика доходности YTM% индексов государственных облигаций и индекса IFX
© Фото : ИФК "Солид"График 1. Динамика доходности YTM% индексов государственных облигаций и индекса IFX
График 1. Динамика доходности YTM% индексов государственных облигаций и индекса IFX - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2026
График 1. Динамика доходности YTM% индексов государственных облигаций и индекса IFX
© Фото : ИФК "Солид"
График 2. Спреды корпоративных облигаций
© Фото : ИФК "Солид"График 2. Спреды корпоративных облигаций
График 2. Спреды корпоративных облигаций - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2026
График 2. Спреды корпоративных облигаций
© Фото : ИФК "Солид"
* (G-спред) — разница между доходностью корпоративной облигации и государственной (ОФЗ) с таким же сроком до погашения. Отображает премию за кредитный риск

Валютные облигации

  1. 1.
    После значительного укрепления рубля на этой неделе курсы российской валюты показали боковой тренд.
  2. 2.
    Консенсус прогноз предполагает незначительное ослабление рубля (около 3%) до конца 2026 года и дальнейшее плавное понижение стоимости российской валюты в 2027 году.

Валютная пара

Консенсус прогноз*на конец 4 кв. 2026

USD/RUB

85 (ранее 85)

EUR/RUB

96,04 (ранее 95,77)

CNY/RUB

12,66 (ранее 12,63)

Индекс

Текущее значение, %

Неделю назад, %

Месяц назад, %

Год назад, %

Замещающие облигации (YTM)

10,19

10,7

10,37

8,01

Юаневые облигации (YTM)

8,90

9,0

8,58

7,47

График 3. Динамика доходности YTM,% индексов замещающих и юаневых облигаций
© Фото : ИФК "Солид"График 3. Динамика доходности YTM,% индексов замещающих и юаневых облигаций
График 3. Динамика доходности YTM,% индексов замещающих и юаневых облигаций - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2026
График 3. Динамика доходности YTM,% индексов замещающих и юаневых облигаций
© Фото : ИФК "Солид"
Автор: Максим Плешков, главный аналитик по облигациям "Солид Инвестиции"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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