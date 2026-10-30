Государственные и корпоративные облигации все ближе друг к другу

Аналитики "Солид Инвестиции" представили еженедельный обзор рынка облигаций.
Макроэкономический контекст
- 1.Росстат зафиксировал рост ИПЦ на неделе с 20 по 26 октября на 0,08% против 0,05% неделей ранее. С начала октября цены выросли на 1,14%, с начала года — на 6,24%. Годовая инфляция замедлилась до 7,11% против 7,15% по оценке Минэкономразвития.
- 2.Совет директоров Банка России на заседании, прошедшем 23 октября, оставил ключевую ставку без изменения на уровне 14%, а также представил новый среднесрочный прогноз ЦБ РФ. Согласно заявлению Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции по итогу заседания Совета директоров "остаются риски повышенных инфляционных ожиданий, длительного сохранения напряженной ситуации на рынке труда и бо́льшего бюджетного дефицита". Соответственно значительно сузилось пространство для снижения ключевой ставки. В соответствии с представленным прогнозом ЦБ РФ ключевая ставка до конца 2026 года скорее всего останется на уровне 14% и в базовом сценарии снизится до 12,5% к концу 2027 года. Инфляция в 2026 году в соответствии с обновлённым прогнозом ожидается на уровне 7,1-7,6%. При текущем накопленном росте цен в 6,5% это соответствует дополнительному повышению цен на 0,6–1,1% до конца декабря.
Рублевые облигации
- 1.Индекс гособлигаций RGBI продолжил расти на этой неделе на фоне положительных геополитических новостей, перевалив отметку 112,5 пунктов.
- 2.Кредитные спреды на неделе существенно не изменились.
- 3.На рынке корпоративных облигаций наблюдались следующие стоимостные колебания:
- Рост цен на облигации ГК Самолёт на фоне новостей о договорённостях с банками-кредиторами;
- Падение цен на облигации Полипласта на фоне понижения рейтинга с A.rս до BBB+.ru и изменения прогноза со "стабильного" на "рейтинг на пересмотре с возможностью понижения" от НКР;
- Очень сильное падение цен на облигации МГКЛ в связи с блокировкой налоговой счетов дочерних компаний и подачей ФНС исков на банкротство этих дочерних компаний.
Индекс
Текущее значение, %
Неделю назад, %
Месяц назад, %
Год назад, %
Индекс гос. Облигаций (YTM)
15,89
15,98
16,10
14,92
Корпоративные облигации (YTM)
15,98
16,09
16,17
17,08
Валютные облигации
- 1.После значительного укрепления рубля на этой неделе курсы российской валюты показали боковой тренд.
- 2.Консенсус прогноз предполагает незначительное ослабление рубля (около 3%) до конца 2026 года и дальнейшее плавное понижение стоимости российской валюты в 2027 году.
Валютная пара
Консенсус прогноз*на конец 4 кв. 2026
USD/RUB
85 (ранее 85)
EUR/RUB
96,04 (ранее 95,77)
CNY/RUB
12,66 (ранее 12,63)
Индекс
Текущее значение, %
Неделю назад, %
Месяц назад, %
Год назад, %
Замещающие облигации (YTM)
10,19
10,7
10,37
8,01
Юаневые облигации (YTM)
8,90
9,0
8,58
7,47
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