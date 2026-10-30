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Российское мороженое вызвало ажиотаж среди африканских бизнесменов

Российское мороженое вызвало ажиотаж среди африканских бизнесменов - 30.10.2026, ПРАЙМ

Российское мороженое вызвало ажиотаж среди африканских бизнесменов

Российское мороженое вызвало настоящий ажиотаж среди африканских предпринимателей, которые приехали в Москву на деловые мероприятия в рамках саммита... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T17:25+0300

2026-10-30T17:25+0300

2026-10-30T17:25+0300

бизнес

россия

москва

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МОСКВА, 30 окт – ПРАЙМ. Российское мороженое вызвало настоящий ажиотаж среди африканских предпринимателей, которые приехали в Москву на деловые мероприятия в рамках саммита Россия-Африка, в их странах мороженое является деликатесом, рассказал РИА Новости глава Африканского бизнес-клуба в России Луис Гоуенд. Как обратил внимание корреспондент РИА Новости, на конференции "Бизнес-диалог Москва-Африка" после завершения деловой части гостям были предложены традиционные чай и кофе. Но "гвоздем" среди угощений оказалось российское мороженое, вызвавшее неподдельный интерес у африканских бизнесменов. Они с удовольствием пробовали шоколадный, сливочный и фисташковый пломбир. "Дело в том, что мало кто из африканцев знает вкус мороженого с детства. Могу сказать по собственному опыту - для меня оно всегда было в диковинку. Это дефицитный продукт, который могут позволить себе только представители среднего класса", - заметил Гоуенд. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка прошли в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, москва