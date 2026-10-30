Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российское мороженое вызвало ажиотаж среди африканских бизнесменов - 30.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261030/morozhenoe-874827520.html
Российское мороженое вызвало ажиотаж среди африканских бизнесменов
Российское мороженое вызвало ажиотаж среди африканских бизнесменов - 30.10.2026, ПРАЙМ
Российское мороженое вызвало ажиотаж среди африканских бизнесменов
Российское мороженое вызвало настоящий ажиотаж среди африканских предпринимателей, которые приехали в Москву на деловые мероприятия в рамках саммита... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T17:25+0300
2026-10-30T17:25+0300
бизнес
россия
москва
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874827520.jpg?1793370341
МОСКВА, 30 окт – ПРАЙМ. Российское мороженое вызвало настоящий ажиотаж среди африканских предпринимателей, которые приехали в Москву на деловые мероприятия в рамках саммита Россия-Африка, в их странах мороженое является деликатесом, рассказал РИА Новости глава Африканского бизнес-клуба в России Луис Гоуенд. Как обратил внимание корреспондент РИА Новости, на конференции "Бизнес-диалог Москва-Африка" после завершения деловой части гостям были предложены традиционные чай и кофе. Но "гвоздем" среди угощений оказалось российское мороженое, вызвавшее неподдельный интерес у африканских бизнесменов. Они с удовольствием пробовали шоколадный, сливочный и фисташковый пломбир. "Дело в том, что мало кто из африканцев знает вкус мороженого с детства. Могу сказать по собственному опыту - для меня оно всегда было в диковинку. Это дефицитный продукт, который могут позволить себе только представители среднего класса", - заметил Гоуенд. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка прошли в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
17:25 30.10.2026
 
Российское мороженое вызвало ажиотаж среди африканских бизнесменов

Гоуенд: российское мороженое вызвало ажиотаж среди африканских бизнесменов в Москве

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 30 окт – ПРАЙМ. Российское мороженое вызвало настоящий ажиотаж среди африканских предпринимателей, которые приехали в Москву на деловые мероприятия в рамках саммита Россия-Африка, в их странах мороженое является деликатесом, рассказал РИА Новости глава Африканского бизнес-клуба в России Луис Гоуенд.
Как обратил внимание корреспондент РИА Новости, на конференции "Бизнес-диалог Москва-Африка" после завершения деловой части гостям были предложены традиционные чай и кофе. Но "гвоздем" среди угощений оказалось российское мороженое, вызвавшее неподдельный интерес у африканских бизнесменов. Они с удовольствием пробовали шоколадный, сливочный и фисташковый пломбир.
"Дело в том, что мало кто из африканцев знает вкус мороженого с детства. Могу сказать по собственному опыту - для меня оно всегда было в диковинку. Это дефицитный продукт, который могут позволить себе только представители среднего класса", - заметил Гоуенд.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка прошли в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
БизнесРОССИЯМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала