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Инвесторы ждут сигналов: аналитики оценили динамику индекса Мосбиржи - 30.10.2026, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20261030/mosbirzha-874804290.html
Инвесторы ждут сигналов: аналитики оценили динамику индекса Мосбиржи
Инвесторы ждут сигналов: аналитики оценили динамику индекса Мосбиржи - 30.10.2026, ПРАЙМ
Инвесторы ждут сигналов: аналитики оценили динамику индекса Мосбиржи
Российский рынок акций демонстрирует небольшой рост в первые часы торгов пятницы, чуть ниже круглой отметки в 2500 пунктов по основному индексу, пока инвесторы... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T11:20+0300
2026-10-30T11:20+0300
экономика
акции
рынок
торги
мосбиржа
россия
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует небольшой рост в первые часы торгов пятницы, чуть ниже круглой отметки в 2500 пунктов по основному индексу, пока инвесторы ожидают новых новостных драйверов, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Индекс Мосбиржи к 10.55 мск повышается на 0,18% относительно предыдущего закрытия - до 2 496,89 пункта. В частности, акции "Самолета" (+1,21%) дорожают после того, как ранее в пятницу первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов поделился мнением, что способ финансового оздоровления компании будет заключаться в нахождении сроков реструктуризации существующего долга девелопера, а конвертация долга в акции маловероятна. Также в лидерах роста стоимости - акции ВК (+3,95 %), "ИКС 5" (+1,19 %), "Хэдхантера" (+0,82 %), АФК "Система" (+0,79 %), "Интер РАО" (+0,61 %). В лидерах снижения капитализации — акции ЮГК (−1,96 %), "Эн+" (−1,35 %), ММК (−1,24 %), "Полюса" (−1,2 %), "Русала" (−0,67 %). Для новых покупок инвесторы ждут сигналов и, в частности, подтверждения планов важных политических встреч в ноябре для урегулирования украинского кризиса, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". А вот отсутствие новостных триггеров способно подпитывать фиксацию прибыли и сегодня (как и днем ранее), оценивает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Ждем, что индекс Мосбиржи в ходе пятничных торгов продолжит инерционно откатываться от района 2500-2520 пунктов, подтвердившего свой статус важного сопротивления. Ближайшей целью коррекции, по нашему мнению, выступает зона 2450-2460 пунктов; более сильная поддержка расположена чуть ниже, в районе 2400 пунктов", - заключает он.
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акции, рынок, торги, мосбиржа, россия
Экономика, Акции, Рынок, Торги, Мосбиржа, РОССИЯ
11:20 30.10.2026
 
Инвесторы ждут сигналов: аналитики оценили динамику индекса Мосбиржи

Локтюхов: индекс Мосбиржи продолжит инерционно откатываться от района 2500-2520 пунктов

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует небольшой рост в первые часы торгов пятницы, чуть ниже круглой отметки в 2500 пунктов по основному индексу, пока инвесторы ожидают новых новостных драйверов, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.
Индекс Мосбиржи к 10.55 мск повышается на 0,18% относительно предыдущего закрытия - до 2 496,89 пункта.
В частности, акции "Самолета" (+1,21%) дорожают после того, как ранее в пятницу первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов поделился мнением, что способ финансового оздоровления компании будет заключаться в нахождении сроков реструктуризации существующего долга девелопера, а конвертация долга в акции маловероятна.
Также в лидерах роста стоимости - акции ВК (+3,95 %), "ИКС 5" (+1,19 %), "Хэдхантера" (+0,82 %), АФК "Система" (+0,79 %), "Интер РАО" (+0,61 %).
В лидерах снижения капитализации — акции ЮГК (−1,96 %), "Эн+" (−1,35 %), ММК (−1,24 %), "Полюса" (−1,2 %), "Русала" (−0,67 %).
Для новых покупок инвесторы ждут сигналов и, в частности, подтверждения планов важных политических встреч в ноябре для урегулирования украинского кризиса, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
А вот отсутствие новостных триггеров способно подпитывать фиксацию прибыли и сегодня (как и днем ранее), оценивает Евгений Локтюхов из ПСБ.
"Ждем, что индекс Мосбиржи в ходе пятничных торгов продолжит инерционно откатываться от района 2500-2520 пунктов, подтвердившего свой статус важного сопротивления. Ближайшей целью коррекции, по нашему мнению, выступает зона 2450-2460 пунктов; более сильная поддержка расположена чуть ниже, в районе 2400 пунктов", - заключает он.
 
ЭкономикаАкцииРынокТоргиМосбиржаРОССИЯ
 
 
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